Мнение: Один евро за киловатт, китайцы продают российский газ в ЕС и постпандемийная эйфория

1. Оптовая (биржевая) цена электричества в Германии и во Франции достигла в конце августа отметки в 1000 евро за мегаватт (60 тысяч рублей). Это почти в 25 раз больше, чем в России. Разрыв воодушевляет. Блогер genby пишет (ссылка):



Заправить электромобиль – нужно 100 киловатт. Итого 100 евро. Заправить 40 литров бензина, даже по 2,1 евро за литр, – всего 82 евро. Вот такая вот зелёная энергетика. Замечу, что евро за киловатт – это на бирже. До населения новые цены еще не добрались. В России же цена на бирже мегаватта – 41 евро [2460 рублей].

Конечно, по новым ценам население платить не будет. Точнее будет, но инфляцией. Ситуацию смягчат субсидиями. На дотации Европа выделяет 280 млрд свеженапечатанных евро. Практически, это военный бюджет всей Европы. А могли бы купить энергию у Газпрома.

Не могу подтвердить или опровергнуть расчёты — электромобиля у меня нет, и я не знаю, сколько он жрёт. Да и субсидии владельцам электромобилей наверняка тоже положены.

Однако, кажется, обезгаживание Европы только начинается. Вчера на газопроводе «Северный поток» нашли течь масла, которую из-за санкций будет не так просто устранить (ссылка). Полагаю, на ценах перебои в поставках русского газа отразятся самым положительным образом.

2. Кримсональтер пишет (ссылка):



Голдман Сакс раскрыл секрет европейского “газового чуда”.

Для справки, “газовое чудо” заключается в том, что европейские газовые хранилища заполняются ударными темпами и с опережением графика. Восторгу немецких чиновников нет предела (ссылка).

Понятно, что часть “чуда” связана с тем, что в Европе уже отключено много энергоёмких производств: удобрения, алюминий, цинк и т.д. плюс другие усилия по снижению потребления, такие как отключения подсветки зданий (зачастую тех же самых, которые раньше подсвечивали в цвета украинского флага). Но это не всё.

Goldman Sachs (департамент Global Markets, письмо клиентам от 30 августа) иронично пишет по этому поводу:

“Евросоюз заполняет газовые хранилища быстрее, чем ожидалось… это приятная новость. (Кажется, перепродажа газа из Китая очень помогла). Лучше иметь газ в хранилищах, чем не иметь, но я бы обратил внимание, что запасов не хватит, чтобы пережить зиму, если российский газ отключат. Решения будут касаться видов стимулирования, введённых для ограничения потребления [газа]”.

Важный намёк “голдманов”: перепродажа газа из КНР. Скорее всего — российского СПГ.

Вечные циники из Zero Hedge указывают на то же самое:

“Как недавно сообщила Financial Times, «опасения Европы по поводу нехватки газа в преддверии зимы, возможно, были преодолёны благодаря неожиданному белому рыцарю: Китаю». В публикациях, [издания] принадлежащего Nikkei, далее отмечается, что «крупнейший в мире покупатель сжиженного природного газа [прим. Кримсон: т.е. Китай] перепродаёт часть своих излишков СПГ из-за слабого спроса на энергию внутри страны. Это обеспечило спотовый рынок газа значительным предложением газа, который приобретает ЕС, несмотря на высокие цены». То, что Financial Times игнорирует, возможно, намеренно, так это то, что это не «избыток» — в конце концов, если бы он был китайским, импорт российского СПГ в Китай рухнул бы. Нет – правильное слово для описания СПГ, который Китай продаёт в Европу, — это российский СПГ” (ссылка).

Что ж, у нас нет цели совсем заморозить Европу этой зимой, мы же цивилизованные люди. Наша цель – заставить Европу платить за русофобию. Тем более, что европейцы сами загнали себя в такое положение своими антироссийскими санкциями, нам остаётся лишь им подыгрывать и иногда эти санкции выполнять, как в случае с турбинами для «Северного потока – 2».

То, что на ситуации зарабатывают китайцы (а также, вероятно, турки), – отдельный вопрос. Сильно это нас волновать не должно. Белоруссия долгие годы перепродавала «излишки» российского газа и нефти за миллиарды долларов, пока батьку Лукашенко не прищучили, что не помешало ему остаться нашим союзником.

В Китае сейчас сильная засуха, многие производства стоят из-за нехватки воды, экономика замедляется. Но сниженный спрос на энергию там не навсегда, и вполне возможно, что уже в следующем году продавать СПГ в Европу уже не будет особого смысла, надо свою экономику заправлять… Хотя, с учётом гигантских цен на газ в Европе, особо алчным китайцам может оказаться выгоднее забросить инвестиции в домашнюю энергетику и направлять как можно больше на экспорт.

Европейцам же газа в любом случае не хватит. Единственное, что может существенно поправить их энергобаланс – обвал экономики, отключение крупных заводов и целых секторов надолго (или навсегда).

3. Кризис в Европе длится уже третий год подряд, и конца этому не видно. Надежды европейцев на скорое восстановление экономики после завершения (точнее, ослабления) пандемии ковида – рухнули (ссылка):

Европейские страны лишились «звездного года» из-за конфликта на Украине, а надвигающаяся экономическая рецессия развеяла постпандемическую эйфорию. Об этом в статье для агентства Reuters пишет Балаж Кораньи.

«Постпандемическая эйфория от возможности тратить, поддерживаемая обильными государственными расходами, должна была стимулировать экономику и помочь усталым домохозяйствам вернуть чувство нормальности после двух ужасных лет. Но все изменилось 24 февраля. Нормальность исчезла, и кризис стал постоянным», — считает обозреватель.

Кораньи предрек усиление кризисных процессов в Европе при сокращении Россией экспорта энергоносителей. Автор отмечает, что инфляция в зоне евро, составляющая 9 процентов, уже находится на уровне, «невиданном за полвека». «Она подрывает покупательную способность из-за лишних денег, которые расходуются на бензин, природный газ и основные продукты питания», — указал он.

Дежурно напомню, что 9% — это только официальные цифры, при этом инфляция продолжит расти. Шансов справиться с инфляцией у Евросоюза практически нет — долгий период околонулевых ставок изнежил экономику до такой степени, что выжечь инфляцию дорогим кредитом уже невозможно.