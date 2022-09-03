 

Алла, пей чай с Юдашкиным! – Личное мнение

03.09.2022, 22:25, Разное
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На похоронах Горбачёва появилась и Алла «Наше всё» Пугачёва.


Фото: Соцсети

Посмотрела я на неё — и захотелось обратиться ко всем, кто сейчас оттаптывается на её имени.

Отстаньте, а?

Я никогда не питала симпатий к Алле Борисовне, но тут дело — даже не в симпатиях или антипатиях.

Алла в соцсетях и в реальности — это 2 разных человека.


Фото: Соцсети

В виртуале «Наше всё» — задорная тётка лет 50. В жизни — глубоко пожилой человек. Бабушка, которая родилась ещё при Сталине и, возможно, помнит его похороны.

Я не знаю, зачем Галкин фотошопит жену до своего возраста, но я знаю другое: Пугачёва без фотошопа, пышных париков, килограммов грима и костыля под рукой в виде Максима — так себе объект и для насмешек, и для ненависти.

Не стоит над ней язвить. Стыдно — её клеймить. Пусть доживёт свой век спокойно. В конце концов, несколько хороших песен у неё было. Это даже я признаю.

Пей, Борисовна, облепиховый чай с пипеткой коньяку на даче с Юдашкиным и радуйтся тому, что сегодня самочувствие — получше, чем вчера, а за окном — солнышко, и кости не ломит.

Что пожелаете Пугачёвой?

Источник: Лена Миро


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