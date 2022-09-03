Герцог Ланкастерский продаст свой дворец из-за невозможности оплачивать счета за ЖКУ

Двоюродный брат Елизаветы II Джон Виндзор, герцог Ланкастерский,

выставил объявление о продаже своего дворца в Девоншире за 755,7 млн фунтов стерлингов.

Причиной стала невозможность оплачивать счета за электричество и

отопление.

Стоимость содержания дома аристократа выросла с 19 до 95 тысяч фунтов

в месяц, рассказал управляющий таблоиду The Sun. Ранее в целях экономии были отключены подсветка

здания и освещение в садах, часть комнат перестали отапливать и заперли, однако

растущие цены так и не позволили сократить расходы до приемлемых

величин. Раньше дворец окупал себя сам, поскольку в нём жили русские олигархи.

Из-за визовых ограничений спрос на эти услуги упал, теперь там живёт сам

герцог с прислугой.

«Даже для члена королевской семьи Великобритании это слишком

дорого. Наше правительство ничего не делает для того, чтобы облегчить нашу участь.

Если так пойдёт и дальше, то мы не только распродадим свои дворцы, но и переселимся

в коммунальное жильё», – сказал герцог Джон Виндзор.

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