 

Герцог Ланкастерский продаст свой дворец из-за невозможности оплачивать счета за ЖКУ

03.09.2022, 22:13, Разное
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Двоюродный брат Елизаветы II Джон Виндзор, герцог Ланкастерский,
выставил объявление о продаже своего дворца в Девоншире за 755,7 млн фунтов стерлингов.
Причиной стала невозможность оплачивать счета за электричество и
отопление.

Стоимость содержания дома аристократа выросла с 19 до 95 тысяч фунтов
в месяц, рассказал управляющий таблоиду The Sun. Ранее в целях экономии были отключены подсветка
здания и освещение в садах, часть комнат перестали отапливать и заперли, однако
растущие цены так и не позволили сократить расходы до приемлемых
величин. Раньше дворец окупал себя сам, поскольку в нём жили русские олигархи.
Из-за визовых ограничений спрос на эти услуги упал, теперь там живёт сам
герцог с прислугой.

«Даже для члена королевской семьи Великобритании это слишком
дорого. Наше правительство ничего не делает для того, чтобы облегчить нашу участь.
Если так пойдёт и дальше, то мы не только распродадим свои дворцы, но и переселимся
в коммунальное жильё», – сказал герцог Джон Виндзор.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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