Не просто модные, а со своей фишкой: трендовые цвета осени, которые заставят выглядеть дороже любой наряд

Одна и та же одежда одного из привычных для нас цветов, например, белого или черного, может выглядеть совершенно по-новому. Самое главное – правильно подобрать одежду или аксессуары этого цвета. Также не стоит отказываться и от других стильных и модных оттенков.

Есть некоторые цвета, которые выглядят просто превосходно и помогут преобразить совершенно любой наряд, превращая его во что-то действительно оригинальное. В таких тонах наши вещи будут точно дороже. Это позволит сделать создаваемый образ действительно роскошным. Вот несколько просто восхитительных тонов, которые можно выбрать для себя на осень.

Охра

Желтая одежда всегда остается в моде, но чаще всего ее используют именно для теплого летнего сезона. Далеко не многие решаются использовать этот цвет для делового наряда, так как считают, что он слишком яркий. Именно поэтому стоит выбрать для себя более приглушенный вариант желтого. Это позволит придать внешности роскошь и элегантность.

Охра является идеальным вариантом, чтобы добавить в свой создаваемый образ немного шика, независимо от того, какую бы одежду вы не выбрали.

Можно надеть платье-комбинацию, шелковую рубашку, юбку-макси или остановить свой выбор просто на одном аксессуаре, например, ремень, сумка или шарф. Наряды цвета охры будут хорошо гармонировать вместе с другими цветами.

Шалфейный цвет

Это самый настоящий тренд 2022 года, который еще долго будут оставаться в моде. Шалфейный цвет хорошо сочетается вместе с другими тонами и выглядит очень ярко и красочно.

Модные эксперты рекомендуют приобрести хотя бы одну базовую вещь в красивом зеленом оттенке. Хорошим выбором станет верхняя одежда, например, такая как пальто, куртка, блейзер или же обувь, в частности, кроссовки, туфли, сандалии. Красиво смотрятся аксессуары насыщенного шалфейного цвета.

Слоновая кость

Прохладный оттенок бежевого или цвета слоновой кости просто идеален для летнего сезона. Но также он хорошо подойдет и осенью. Это довольно нежный и романтичный цвет, который поможет придать создаваемому образу мягкость.

Красиво смотрится монохромный образ, то есть, если с ног до головы будете в таком красивом оттенке. Стоит дополнить наряд красивыми и яркими аксессуарами.

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Цвет мандарина

Оттенков оранжевого настолько много, что все сложно даже перечислить. Однако, яркий мандариновый цвет является самым настоящим хитом.

Чтобы освежить образ и сделать его дороже, стоит добавить в свой гардероб брюки-палаццо, объемную блузу и платья-макси оранжевого цвета и сочетать их вместе с белыми деталями.

Синий кобальт

Синий никогда не выходит из моды, а вот кобальтовый оттенок, по праву занимает достойное место в мире моды.

Одежда такого цвета выглядит дорого и стильно. Особенно интересно смотрятся кобальтовые жакеты и рубашки. Этот оттенок отлично подходит всем, независимо от тона кожи.

Пурпурный

Это нежный вариант сиреневого цвета. Пурпурный оттенок помогает сделать образ романтичным.

Этот оттенок пользуется особой популярностью, когда речь идет о модных тенденциях. Красиво и стильно смотрятся однотонные луки в лиловых тонах.