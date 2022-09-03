Тенденции сезона осень-зима 2022: фишки с подиума, которые улучшат стиль

Тенденции осенне-зимнего сезона не могут не волновать модниц, находящихся в поисках трендовых элементов, в которые можно инвестировать. Не стоит отвергать высокую моду, считая ее уделом избранных, и различные фишки с подиумов, которые помогут улучшить стиль.

Высокая мода со временем превратилась в зрелищное мероприятие. Предметы одежды ранее демонстрировались непосредственно потенциальным покупателям и выборочно распространялись через средства массовой информации. Теперь модные новинки мгновенно представляют всему миру.

Модные показы осени 2022 года были посвящены не столько трендам, сколько ремиксам, так как многие дизайнеры буквально пересматривали архивы, чтобы сделать одежду прошлого доступной для молодой публики, жаждущей ее, но родившейся слишком поздно, чтобы иметь к ней доступ.

Итак, самые интересные тенденции осенне-зимнего сезона 2022 года, которые можно было подсмотреть на подиуме. Любая модница может взять их на заметку и вписать в свой гардероб, освежив и улучшив свой образ.

Костюм-двойка

Каждую осень классическая двойка переживает свой звездный час. Днем продолжает царить, но на ночь требуется другой протокол: наденьте брюки и куртку модного цвета — королевского синего.

Ультрасложный бомбер

Куртка-бомбер – тот вид осенней одежды, который быстро стал популярным по всему миру. Но на этот раз есть особые рекомендации по стилю. В новом сезоне следует забыть о небрежности и сделать наряд максимально утонченным.

Платок на шее

Стильный элемент, замеченный на подиуме, – это шарф или платок на шее. Очень простой вариант, потребуется всего несколько секунд, чтобы его повязать.

Кожа

Однозначно стоит инвестировать в кожаную байкерскую куртку Ее можно было увидеть в коллекциях у нескольких модных дизайнеров. Она превосходно сочетается с твидовой юбкой и придает образу женственность.

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Мужская деталь

Мужские галстуки можно было увидеть на модных показах, и некоторые знаменитости с удовольствием их носят. Это идеальный штрих, чтобы придать гардеробу мужественное очарование.

Звериный принт

Эксперты моды поддерживает эту тенденцию. Звериный принт можно увидеть на подиумах. Будь то платье, пальто или юбка, этот рисунок будет настоящим хитом.

Золото

Осенью 2022 года украшения из драгоценных металлов будут играть важную роль. Яркие и привлекающие внимание золотые броши, браслеты или серьги станут неотъемлемой частью модного гардероба.

Очки (главное фото)

В этом сезоне на пике моды – солнцезащитные очки в спортивном стиле. Их уже носят многие знаменитости, возможно, они станут вашим любимым аксессуаром.

Берет – классический осенний аксессуар

Берет – это головной убор из войлока, без внутренней подкладки, круглый или плоский. Первоначально это был мужской аксессуар, который пришел к нам из страны басков и некоторых районов Франции. Он стал модным элементом одежды с 1920 года из-за своей гибкости и сходства с колпаками, изготовленными из того же материала.

Если внимательно следить за модными тенденциями осени-зимы 2022 и использовать подиумные фишки, можно выгодно подчеркнуть свой стиль в новом сезоне.