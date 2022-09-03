 

Что убитая горем дочь положила в шикарный гроб Михаила Горбачева

03.09.2022, 21:30, Разное
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Традиция прощаться с политическими лидерами в бывшем здании Благородного собрания появилась в 1921 году – тогда здесь выставляли гроб теоретика анархизма Петра Кропоткина. В 1924-м тут уже рыдали над телом Владимира Ульянова (Ленина).

Через Колонный зал Дома Союзов уходили на вечный покой Иосиф Сталин, Леонид Брежнев, Юрий Андропов, Константин Черненко, главный идеолог партии Михаил Суслов, министр обороны Дмитрий Устинов.

В стенах Дома Союзов около 50 раз выступал первый советский лидер Владимир Ленин, здесь проводились различные съезды, был процесс над врагами революции. И в том, что с последним генеральным секретарем несуществующей ныне страны Советов прощались именно в этих стенах, есть что-то символичное.

Впрочем, родные покойного – дочь Ирина Вирганская и давно проживающие за границей, но специально прилетевшие внучки Ксения и Анастасия – могли проститься с Михаилом Сергеевичем до начала запуска людей с улицы, без камер и зевак. Тогда же, как говорят, 69-летняя Ирина что-то положила в шикарный гроб к отцу. Вероятно, это что-то очень личное.

Напомним, в апреле 2007 года, когда хоронили первого президента России Бориса Ельцина, на кадрах телетрансляции было видно, что его вдова тоже что-то положила в гроб. Тогда появились разные догадки: крестик, обручальное кольцо… Много лет спустя Наина Иосифовна открыла тот личный секрет. “Я положила в гроб Бориса носовой платочек со своими слезами. С ним его и похоронили”, – призналась Наина Ельцина.


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