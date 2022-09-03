Наводнение в Пакистане оставило людей без крова и еды

В сильно затопленной провинции Синд на юге Пакистана продолжаются спасательные операции. Множество людей оказались в ловушке в своих домах из-за внезапно нахлынувшей воды, пишет Sky News. Как отмечает телеканал, эти люди не знали об угрозе наводнения и теперь остались без ночлега, еды и средств к существованию.

За ночь произошло ещё одно наводнение, вода прорвала ещё одну защиту и захватывает территории.

САЙМА МОХСИН, корреспондент Sky News: Это национальная трасса N-55 — дорога в никуда. Сейчас оно полностью затоплено, и единственный способ добраться куда-либо — это лодка. Мы собираемся присоединиться к спасательной операции, потому что люди оказались в ловушке вдалеке отсюда.

Сикандер в отчаянии: его семья застряла в доме из-за внезапно нахлынувшей воды.

СИКАНДЕР ХАДЖИ, житель Пакистана: Мы все крепко спали и не знали, что вода подступает. Нам сказали, что опасаться нечего. Но вода просто нахлынула посреди ночи, и мы так испугались за детей.

САЙМА МОХСИН: Мы проплываем деревню за деревней, и каждый дом полностью затоплен, не только цокольный этаж, но и первый и второй этажи в больших домах. Здесь невероятно глубоко.



ЧЛЕН СПАСАТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ: Привет, хотите поплыть с нами? Поплыли!



Через полтора часа мы наконец добрались до дома Сикандера. Спасательная миссия идёт полным ходом. Дети и женщины напуганы. Но и здесь не все хотят покидать свои дома. Они уезжают со слезами на глазах.



ФАРЗАНА БИБИ, жительница Пакистана: Мы очень испугались. Мы много боролись и очень страдали. Наш дом разрушен. Мы кричали и звали кого-нибудь, кто бы спас нас.

Спасательная операция продлилась больше трёх часов и была очень травматической и эмоциональной.

СИКАНДЕР ХАДЖИ: Вы спасли наших детей. Большое вам спасибо. Мы никогда не сможем достаточно отблагодарить вас за то, что вы для нас сделали. Спасибо моим братьям из армии. Я так волновался.

И наконец они на твёрдой поверхности. Но трудности для них ещё не позади, они только начинаются: им негде спать, нечего есть, они потеряли средства к существованию на близлежащих фермах — всё это под водой.

Сайма Мохсин, Даду, Синд, Пакистан.

Дата выхода в эфир 02 сентября 2022 года.