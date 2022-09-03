От голода клиентов Теслы проблемы разом не исчезли

Илон Маск столкнулся (виртуально) с разгневанными участниками голодовки из-за «неисправности» их электромобилей Tesla за £50 тысяч (₽3,5 млн). Думаете, их была толпа? Похоже, значительно меньше — кучка.

Известно, что пострадавшие владельцы этих средств передвижения отказывались есть и пить в течение 24 часов. Надеялись бедняги, что миллиардер, технический магнат и основатель Tesla Илон Маск услышит жалобы своих клиентов, проникнется их бедами и, конечно же, примет меры по устранению громадного количества проблем.

Несчастные норвежцы настолько устали от своих неисправных автомобилей, что объявили голодовку, приступив к ней с 11:00 субботы (27 августа). Они не ели ни кусочка до утра воскресенья. Длинный список проблем был связан с плохим обслуживанием клиентов, а также с ржавчиной и пузырями на материалах сидений.

На веб-сайте Tesla Hunger Strike перечислены 29 предполагаемых проблем, с которыми сталкивались владельцы автомобилей Tesla. 27-летний пресс-секретарь Эрленд Морч из Осло объяснил цель акции:

«Мы надеемся привлечь внимание Илона, чтобы он начал обращать внимание на своих норвежских клиентов, которые любят автомобиль и хотят продолжать быть клиентами Tesla, но страдают от бесконечных ремонтов и во многих случаях бездействующих центров поддержки».

Выступая на мероприятии, посвященном началу акции протеста, г-н Морч сказал, апеллируя к Маску практически как к богу:

«Уважаемые владельцы Tesla, этот день настал. Именно сейчас наши голоса будут услышаны. Это сейчас мы протягиваем руки к небу и надеемся, что тот, кто смотрит на нас сверху вниз — со своими спутниками — услышит наши молитвы».

А что же их божество Илон Маск? Мечтать высказать все ему лично не вредно, но, судя по всему, бесполезно.После того как новости о голодовке начали появляться в социальных сетях, Маск с иронией высказался в своем Твиттере:

«По совету хорошего друга я периодически голодаю и чувствую себя здоровее».

Понятно, что некоторые участники протеста расценили это как «жестокий твит» в отношении своих действий.

В Норвегии с населением 5,4 млн человек самая высокая в мире доля электромобилей, а лидером продаж является именно Tesla. В 2021 году почти две трети новых продаж пришлось там на электромобили. Страна стремится стать первой, прекратившей продажу дизельных и бензиновых автомашин.

Источник информации и картинок: dailystar.co.uk

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