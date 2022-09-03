 

Салфетки, гель алоэ вера и розовая вода: как самому сделать эффективную косметическую маску-вуаль

03.09.2022, 20:20, Разное
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В магазине маски для лица порой стоят бешеных денег, а эффект не всегда оправдывает затраченные средства. К тому же, в составе косметических средств нередко встречаются опасные химические вещества, которые вызывают раздражение и аллергические реакции. Куда дешевле и эффективнее будет сделать домашнюю маску-вуаль из безопасных и доступных ингредиентов.

Что понадобится для маски

Основой для домашней маски-вуали могут послужить простые косметические салфетки, в которых нужно сделать прорези для глаз, носа и рта. Но также можно купить в магазине уже готовые прессованные основы для тканевых масок. Они имеют форму таблеток, а при контакте с водой превращаются в полноценный трафарет.

Для приготовления пропитки вам понадобится всего два ингредиента. Это гель алоэ или розовая вода. В идеале нужен гидролат розы, который добывается путем пропуска пара сквозь цветочные лепестки. Но также можно сделать самому простую ароматическую воду, добавив в дистиллят или минералку пару капель эфирного масла розы.

Проведение процедуры

Вот как проводится косметическая процедура в домашних условиях:

Хорошо очистите и слегка распарьте лицо. Смешайте гель алоэ и розовую воду в равных пропорциях. На одну процедуру нужно взять примерно по столовой ложке каждого ингредиента. Пропитайте заготовку маски в полученном эликсире и наложите на лицо на 10 минут. После окончания процедуры снимите маску, а остатки сыворотки аккуратно “вбейте” пальцами в кожу до полного впитывания.

Дополнительные ингредиенты

Если у вас на лице есть пигментные пятна, добавьте в маску буквально пару капель лимонного сока. Благодаря этому кожа приобретет более светлый и равномерный оттенок.

Если вы страдаете от прыщей, поможет масло чайного дерева. Его понадобится буквально капелька. Не переборщите, ведь слишком большое количество эфира может вызвать ожог.


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