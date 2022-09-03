 

Дороже золота: редкие экспонаты музея “Мир камня” на Алтае

03.09.2022, 20:07, Разное
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В экспозицию входят
более 2000 образцов минералов, горных пород и окаменелостей из разных уголков Земли. При этом особое внимание уделяется камням местного происхождения.

На Алтае распространены железо и медь, однако в музее представлены и более интересные экспонаты. Например, клубничный кварц — кристалл, визуально напоминающий ягоду. Внутри него содержатся похожие на косточки включения рутила.

Единственный драгоценный камень, который добывают на Алтае — это берилл. Его разновидности представлены на отдельной полке. Зеленый — изумруд, желтый — гелиодор, голубой — аквамарин.

В списке экспонатов, собранных со всего мира, числится шерл или черный турмалин. В народе его прозвали “ведьмин камень” из-за цвета и необычной структуры, а приверженцы паранормального и мистического стали использовать его в колдовстве.

В музее “Мир камня” можно взглянуть и на поделочные камни. Яркий представитель этой коллекции — нефрит, самый прочный камень на планете. Существует его непрочная разновидность, получившая печальную известность — асбест или “горная кожа”. В СССР его широко применяли в строительстве из-за огнеупорных свойств. Однако ученые выяснили, что контакт с этим минералом может вызывать рак легких. Во многих странах его применение запретили, но в России листовой асбест до сих пор встречается в продаже — будьте осторожны!

Хотели взглянуть на настоящие метеориты? Вот же они! Сразу несколько экземпляров, совсем не похожих друг на друга. Всего существует два вида метеоритов: каменные и железо-никелевые.

Заслуживает восхищения крупный каменный метеорит, которому четыре миллиарда лет. Углубления на его поверхности раньше были наполнены силикатными растворами, которые испарились при сильном нагревании. В барнаульском “Музее камня” метеорит можно потрогать.

Экспозиция музея настолько многообразна и удивительна, что лучше увидеть ее своими глазами. Не пропустите витрину, посвященную палеонтологии. Зуб мамонта, коготь велоцираптора, аммониты — совершенно уникальные подлинные образцы. Это древнее наследие дороже золота, ибо бесценно и неповторимо. Чего стоят только копролиты — окаменевшие экскременты динозавров.


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