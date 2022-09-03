Политолог Соловейчик усомнился в росте средней зарплаты в Петербурге до 103 тыс. рублей

Председатель Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга Алексей Зырянов заявил, что к 2025 году в Северной столице поднимется средняя зарплата до 103,6 тысячи рублей. Данным решением Смольный пытается скрыть провалы в экономической политике, оправдать повышение цен на проезд в метро и автобусах, а также на тарифы ЖКХ. Таким мнением поделился представитель Движения гражданских инициатив и политолог Владимир Соловейчик в беседе с Piter News 24.

В текущем году средняя номинальная заработная плата в мегаполисе составит 81,3 тысячи рублей. Петербургские власти уверены, что к 2025 году показатель возрастет до 103,6.

«Так номинальная же. Этим словом все и сказано. Миллиардер получает миллионы в месяц и, допустим, минимальная оплата труда 21 тысяча 500 рублей, а в сумме это действительно дает 100 тысяч, если разделить на количество работающих в городе людей. Ну это же не та методика подсчета реально располагаемых доходов, которая соответствует реалиям нашим», — объяснил эксперт.

Соловейчик добавил, что команда губернатора Александра Беглова пытается отвлечь внимание горожан от допущенных ими ошибок. Он отметил, что заявленные цифры не соответствуют реальным доходам большей части петербуржцев.

«Надо же прикрыть провалы экономической политики. А то, что у нас такой разрыв доходов, то что повышаются цены и тарифы — это следствие провалов экономической политики. А чтобы прикрыть это обстоятельство, вытаскиваются наверх мифы о номинальной зарплате», — подчеркнул политолог.

Эксперт уверен, что повышение зарплаты могло бы произойти, но при определенных условиях. Например, ведение адекватной промышленной политики и рост производства. Кроме того, стоило бы дотировать социальный транспорт города и не повышать цену на проезд для пассажиров.

«Назовите мне хоть одного руководящего чиновника, который пользуется городским социальным транспортом — у всех персональные машины с водителем. Разве они знают, сколько стоит проезд в метро или автобусе? Нет, конечно, им совершенно наплевать», — резюмировал общественник.

Ранее СМИ сообщали, что до конца 2022 года в бюджет Северной столицы должно поступить около 1 триллиона рублей. Беглов заранее записал в статью доходов налоги от «Газпрома».