Мощность энергоблоков Запорожской АЭС снизили вдвое
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Снизилась вдвое мощность двух работающих энергоблоков на Запорожской АЭС, переток поступает только на освобожденные территории, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Мощность пятого и шестого энергоблоков снижена практически в половину и на данный момент суммарно составляет около 1000 мегаватт. Это в пределах 50% от проектной мощности двух блоков. Переток поступает только на освобожденные территории Запорожской и Херсонской области», – приводит РИА «Новости» слова Рогова.
По его словам, радиационный фон на станции соответствует норме.
Ранее власти Энергодара сообщили, что подача энергии с Запорожской АЭС на подконтрольные Киеву территории приостановлена после повреждения ЛЭП из-за украинских обстрелов.
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