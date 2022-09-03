 

Мощность энергоблоков Запорожской АЭС снизили вдвое

03.09.2022, 18:00, Новости дня
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Снизилась вдвое мощность двух работающих энергоблоков на Запорожской АЭС, переток поступает только на освобожденные территории, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Мощность пятого и шестого энергоблоков снижена практически в половину и на данный момент суммарно составляет около 1000 мегаватт. Это в пределах 50% от проектной мощности двух блоков. Переток поступает только на освобожденные территории Запорожской и Херсонской области», – приводит РИА «Новости» слова Рогова.

По его словам, радиационный фон на станции соответствует норме.

Ранее власти Энергодара сообщили, что подача энергии с Запорожской АЭС на подконтрольные Киеву территории приостановлена после повреждения ЛЭП из-за украинских обстрелов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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