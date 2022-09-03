Мощность энергоблоков Запорожской АЭС снизили вдвое

Снизилась вдвое мощность двух работающих энергоблоков на Запорожской АЭС, переток поступает только на освобожденные территории, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Мощность пятого и шестого энергоблоков снижена практически в половину и на данный момент суммарно составляет около 1000 мегаватт. Это в пределах 50% от проектной мощности двух блоков. Переток поступает только на освобожденные территории Запорожской и Херсонской области», – приводит РИА «Новости» слова Рогова.

По его словам, радиационный фон на станции соответствует норме.

Ранее власти Энергодара сообщили, что подача энергии с Запорожской АЭС на подконтрольные Киеву территории приостановлена после повреждения ЛЭП из-за украинских обстрелов.

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