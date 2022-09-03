Дети пострадали при взрыве боеприпаса на выставке оружия в Чернигове

При взрыве боеприпаса на выставке оружия в Чернигове ранило троих детей, один ребенок находится в тяжелом состоянии, сообщил глава областной администрации Вячеслав Чаус.

«На мероприятии, предусматривавшем интерактив для детей, почему-то была и экспозиция с боевым оружием, которое сработало. Трое детей пострадали, в частности двухлетний мальчик находится в тяжелом состоянии», – приводит РИА «Новости» сообщение Чауса.

По его словам, происхождение боевых «экспонатов» выставки выясняется.

Черниговское отделение украинского издания «Суспильне» (Общественное) со ссылкой на своего корреспондента на месте событий заявило о срабатывании ручного противотанкового гранатомета и как минимум четырех пострадавших детях и нескольких взрослых, получивших различные ранения и контузии.

Между тем, сотрудники ГБР начали расследование по факту ранения детей на выставке оружия в Чернигове. Уточняется, что вследствие инцидента были ранены пять человек, в частности четверо детей в возрасте от двух до 12 лет.

Ранее в результате украинского обстрела Горловки погибла женщина и ранены двое детей.

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