Рукава-баллоны, топ-чокер, оборки из тюля и органзы: чем еще украсить и разнообразить свой образ с базовыми джинсами

Уже наступила осень, и пришло время несколько обновить свой гардероб, чтобы даже в прохладные дни выглядеть стильно и привлекательно. Несмотря на то, что еще рано думать о ботинках и пальто, но все же есть одежда, которую мы можем носить уже сегодня.

Речь идет о топах и блузах, которые выглядят модно, стильно и довольно ярко. Простота остается в стороне. Сейчас в тренде модели, выполненные из таких тканей как, органза и тюль. Вот несколько модных и стильных топов, идеально подходящих для сочетания с любимыми базовыми брюками, чтобы украсить образ.

Объемные рукава

Наряды, выполненные в романтическом стиле, нашли этой осенью место в нашем гардеробе. Это позволит привнести нотку оригинальности в базовые наряды, в частности, такие как джинсы.

Приталенные с вырезами топы и объемные рукава с цветочным принтом помогают стилизовать силуэт, уравновешивая при этом ширину бедер.

Стоит сделать ставку на классические варианты с рукавами-фонариками.

Корсет

Этим летом в моду снова вернулись платья с корсетной структурой и, похоже, в осеннем сезоне такие наряды также будут в тренде, но только уже в топах.

Отлично будет смотреться топ на бретельках с корсетом и прямыми джинсами.

Топ-чокер

Чокер является модным и стильным аксессуаром, который точно заслуживает внимания. Такое украшение вдохновило дизайнеров на создание стильного и модного топа.

Трикотажный топ с высоким горлом, длинными рукавами и красивым вырезом отлично сочетается вместе с широкими брюками.

Шелковый топ с перьями

Перья прочно вошли в нашу жизнь. Это красивый и модный элемент декора одежды. Эффектно смотрится желтый топ с перьями, который отлично сочетается с простыми белыми брюками.

Это особенный верх, который помогает добавить в наш образ особую изюминку. Шелковый топ с перьями выглядит очень изысканно, именно поэтому, можно сочетать его вместе с красивой юбкой или брюками, создавая торжественный образ.

Топ из органзы

Тюль и органза будут очень модными и точно в тренде этой осенью. Топы с оборками, которые обеспечивают динамику и объем и дают нам возможность создавать различные наряды с базовыми вещами, в частности, такими как, широкие брюки в стиле 90-х годов.

Хорошо будет смотреться короткий топ с асимметричными рукавами и рюшами из тюля и органзы.

Рукава-фонарики и цветочные принты

Базовый наряд с джинсами и сандалиями можно легко превратить во что-то удивительное.

Добавление красивого топа с цветочным принтом ярких оттенков и рукавами-фонариками. Эти два элемента обязательно должны присутствовать в осенних нарядах.