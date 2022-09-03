Мнение: Киторус и Амеропа, или как Запад остался у разбитого корыта

Несколько десятилетий назад Запад соорудил два мощных геополитических локомотива: так называемую Кимерику, связку Китая с США, и Еврорашу — связку России с Европой.

Америка обеспечивала Китай технологиями, инвестициями и рынком сбыта. Китай вкладывал в общее дело сверхдешёвую и хорошо мотивированную рабочую силу, готовую не просто работать за легендарную чашку риса, но и работать на совесть, с полной отдачей. От сделки выигрывали обе стороны — США потребляли в три горла, наслаждаясь дешёвыми товарами и высокими прибылями корпораций, а Китай стремительно развивался и богател.

СССР-Россия, в свою очередь, снабжал Европу дешёвыми углеводородами. Не бесплатно, разумеется, мы получали взамен и промтовары, и нужную нам для закупки еды валюту, но достаточно дёшево, чтобы Европа жирела на нашем газе.

Завтра мы с Кримсональтером будем подробно обсуждать эту схему в Клубе Зелёной Свиньи. Сегодня замечу, что старая конфигурация, — Кимерика плюс Еврораша, — сломана. Запад сумел крепко поссориться и с Россией, и с Китаем, так что сделки быстро уходят в прошлое. Больше не будет дешёвых китайских товаров для США, больше не будет дешёвого русского газа для Евросоюза.

Четыре важнейших региона планеты сменили пары. США и Евросоюз объединяются в Амеропу, а Россия и Китай — в Киторус.

С Киторусом всё крепко и понятно. У России есть нефть, газ, пшеница и ядерное оружие. У Китая — смартфоны и станки. Мы отлично дополняем друг друга, при этом наши идеологии позволяют нам не только торговать вместе, но и дружить. США с их повадками Дункана Маклауда вели себя иначе — они одновременно и делали ставку на торговлю с Китаем, и называли его вслух не иначе, как экзистенциальным своим врагом. У России и Китая такой болезни нет. Наши политики и народы не считают нужным кому-либо ставить ногу на грудь.

Найти экономический смысл у Амеропы гораздо сложнее. Эти два региона объединяет только деструктивная покорность принципам красно-зелёного ЛГБТБЛМ. С экономической точки зрения США и Евросоюз скорее противники, чем партнёры: они конкурируют за одни и те же ресурсы, они выпускают одни и те же товары. Пожалуй, единственный способ выжать что-то прибыльное из Амеропы — это разорить европейцев в ноль, до ветхих заплат на задницах, и потом использовать немцев с французами в качестве дешёвой рабочей силы для США.

На Западе пока что не вполне осознали глубину проблемы, только самые умные эксперты указывают на фактический крах прежнего миропорядка. Однако это и неважно, экономику не обманешь. Басня «Вершки и корешки», в которой мужик обманывал медведя аналогичным образом, довольно короткая: обманул раз, обманул второй, а третий раз уже обмануть не смог, так как до медведя дошло, и он перестал работать с мужиком.

Что же касается России и Китая, то наши отношения были достаточно крепки и по вышеизложенным причинам: мы хорошо подходим друг другу и в экономическом, и в идеологическом плане. Однако, как будто этого мало, США создали нам и политическую причину для дружбы, любезно взяв на себя роль сильного и агрессивного врага.

Сейчас в России начались международные военные учения «Восток-2022». К нам на маневры прибыли 50 тысяч военных из доброго десятка стран, включая не только Китай, но и огромную Индию, которую американцы также толкают в объятья Киторуса. Цитирую СнМИ (ссылка):

В России стартовали международные учения «Восток-2022», в которых принимают участие 50 тысяч военны из Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии и Таджикистана — плюс собственно наших.

Новость интересна в политическом плане — тем, что приезд военных двух крупнейших по населению стран планеты на учения в «государство-изгой» (по версии США и ЕС) не вполне вписывается в представления последних о международной изоляции. Причём если экономические отношения с Россией, от которых никто кроме США и вассальных государств не пожелал отказываться, ещё можно списать на простой прагматизм, то военные учения выглядят вполне демонстративно. При этом Индия, например, в ответ на американскую критику заявила в лице представителя МИД, что «регулярно участвует в многосторонних учениях в России вместе с рядом других стран» и что учения — это «просто рутина».

Как видите, события развиваются самым благоприятным для нас образом. Политика — продолжение экономики, так что нам надо теперь просто подождать. Евросоюз уже частично отключён от русских углеводородов, а у США всё большие проблемы с закупкой товаров в Китае. Мы можем теперь сидеть и смотреть, как закапывающая себя Амеропа втыкает лопату в землю и проходит через 5 стадий принятия неизбежного.