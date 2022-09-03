Мнение: Началось глумление

Интересные новости из Литвы – там разработали своеобразное ноу-хау по борьбе с российскими собственниками жилья на территории республики. У них отбирают дома и квартиры. Схема проста, как всё гениальное: местные банки разом отказались принимать и перечислять деньги из России, на территорию самой Литвы собственников не пускают, соответственно, они не в состоянии заплатить коммунальные платежи. Следующий, заключительный этап – власти Литвы уже объявили, что дома, по которым образовались задолженности по коммунальным платежам, будут выставлять на торги.

«Литовская схема» что-то сильно напоминает; ну да – это ведь примерно таким же макаром уже не росгражданам, а самой России объявили дефолт (то есть объявили саму РФ неплатежеспособной): РФ запретили перечислять деньги (гасить купоны) держателям российских гособлигаций (просто не проводили платежи), подождали сроков погашения, деньги не поступили – дефолт! Подход 21 века: кредитор ОТКАЗЫВАЕТСЯ принимать от должника его деньги (хотя должник эти деньги буквально суёт ему в руки), а потом на этом основании объявляет должника неплатежеспособным – ведь деньги-то он в срок не получил!

Интересная схема, которая, думается, прежде всего говорит о том, что мир перенасыщен деньгами – они сами по себе не нужны, от них легко отказываются. Но, конечно, дело не только в этом.

По сути «литовская схема» – это, безусловно, конфискация. Но проведенная к тому ж не напрямую, а вот таким – иезуитским и издевательским образом. Скрытый смысл действа, по всей видимости, в том, что «чистую» конфискацию можно было бы как-то оспорить – скажем, в каких-то международных арбитражных судах. А вот такую конфискацию, когда собственность изымается как бы «за долги», оспорить, по всей видимости, будет значительно трудней. Над россиянами откровенно глумятся. И я бы, безусловно, возмутился такой наглостью, если бы не некоторые обстоятельства.

Конечно, потерять свой лелеемый «домик в Прибалтике» – грустно и обидно; но еще хуже, когда твою квартиру или дом сжигает прилетевший невесть откуда снаряд или ракета – и прилететь он может в любую минуту. Особенно неприятно, что снаряд в твой дом или квартиру может прилететь, когда ты там сам находишься внутри. Или там в это время твоя жена, мать или дети. Это, мне кажется, намного хуже, чем просто потеря недвижимости. А ведь именно под такой перманентной угрозой живут сегодня люди в Харькове, Запорожье, Кременчуге… да практически в любом украинском городе или селе.

Тут потрясает – лично меня – полная беспардонность и отмороженность, до которой властям Литвы еще плыть и плыть. Ведь на каком своем «праве» последние полгода настаивает Россия? На праве бить кого угодно и как угодно – и не получать ни сдачи, ни наказания. Почему? «Потому что у нас есть ядерное оружие».

Я могу понять, почему по этому поводу едва ли не более всех взбудоражены крошечные прибалтийские республики: потому что именно над ними нависает с Севера этот вконец отмороженный сосед. На беспардонность они смело отвечают встречным хамством. Для Литвы, думается, крайне важно вывести свой конфликт с РФ в как можно более публичную плоскость – так больше шансов, что конфликт заметят и как-то ее поддержат. Ее хамство в отношении русских – своего рода сигнал «SOS».

Печально, но в нынешней ситуации не с руки проявлять ни казенный патриотизм, ни даже национальную солидарность. И то, и другое как-то очень дерьмово пахнет.

В советское время была очень хорошая, хотя недооцененная и ныне почти забытая повесть замечательного автора Максуда Ибрагимбекова… про фашистов, называлась “За все хорошее – смерть”. Там как раз про это. Жаль, что никто не прочитал и не прочтет.