Беслан. Расследовать вечно

Почему уголовное дело о самом страшном теракте РФ не раскрыто за эти 18 лет. Объясняет Елена Милашина.



Беслан. Безутешные родственники погибших заложников. 2004 год. Фото: Юрий Козырев / «Новая газета»

Кто контролировал ложь и создавал мифы о захвате заложников, как пытались скрыть сам факт и уничтожить последствия применения неизбирательного оружия при штурме школы и почему уголовное дело о самом страшном теракте РФ не раскрыто за эти 18 лет.

ОТ РЕДАКЦИИ

Уголовное дело по расследованию теракта в Беслане возбудили 1 сентября 2004 года. Прошло 18 лет, а оно все еще расследуется.

Формальная причина — не все личности террористов установлены, потому что много лет власти Саудовской Аравии якобы игнорируют запросы РФ о сотрудничестве и предоставлении генетических материалов для идентификации боевиков. Но Беслан приговорен к вечному расследованию вовсе не из-за отсутствия доброй воли у Саудовской Аравии.

Настоящая причина и цель этого бесконечного расследования одна: не допустить потерпевших, то есть бывших заложников и родственников погибших, до материалов дела.

Пока расследование идет и не приостановлено, материалы являются тайной следствия, и потерпевших с ними обязаны знакомить лишь в минимальном объеме. Но следователи по бесланскому делу никогда не делали даже этого.

В 2005 году, когда из «большого» бесланского дела выделили материалы против обвиненного в нападении на школу чеченца Нурпаши Кулаева, следователи легко получали от потерпевших добровольный отказ от ознакомления с его делом. Маленькому Беслану, только что пережившему сотни похорон, было не до вдумчивого изучения десятков томов с экспертизами и допросами. И, видимо, кому-то тогда показалось, что когда Кулаева осудят, Беслан смирится и успокоится.

Но этот суд поднял вопросы об обстоятельствах штурма бесланской школы и гибели большинства заложников, в том числе 186 детей. Оказалось, для Беслана именно эти вопросы были главными.

Потерпевшие не поверили обещаниям властей дать ответы, когда будет поставлена точка в так называемом «большом деле». Они прошли огромное количество судебных инстанций в России, дошли до Страсбургского суда и только так заставили власти передать в ЕСПЧ хотя бы малую часть материалов из самого засекреченного уголовного дела в России.

Предоставленные в рамках коммуникации по жалобе Беслана документы — фрагментарны, тщательно отобраны и на первый взгляд не содержат никакой чувствительной для российских властей информации. Но это поверхностное суждение. Если анализировать эти документы, сопоставляя их с огромным массивом накопленных знаний о бесланской трагедии, становится очевидно: c самого начала основной задачей следствия , судя по всему, было не расследование, а сокрытие обстоятельств массового убийства заложников в Беслане.

Сегодня на основе этих документов мы расскажем о том,

как следствие пыталось уйти от расследования одного из ключевых, если не самого главного вопроса — о прямой связи между применением огнеметов и гранатометов спецназом ФСБ во время штурма и первыми взрывами в бесланской школе.

А о том,

как планировалась самая провальная операция по освобождению заложников в истории России,

о герое, который отказался стрелять из танка по школе, полной детей и женщин,

о том, как запугивали сотрудников МЧС, чтобы они изменили свои показания о времени начала пожара в спортивном зале школы, который, видимо, и не планировалось тушить,

и о том, как от общества скрыли реальные обстоятельства гибели заложников, —

вы прочтете в книге Елены Милашиной «Страшная тайна Беслана», которая готовится к публикации в издательстве «Новой газеты».

«354 заложника»,

или Как рождалась ложь во время и после теракта

5 сентября 2004 года на ВГТРК вышел первый после летних каникул выпуск «Вестей недели» с Сергеем Брилевым. Главная итоговая информационная программа главного государственного канала была полностью посвящена бесланской трагедии.

В первом блоке программы сразу после хроники событий 1‒3 сентября только что вернувшаяся из Беслана, совсем еще юная Маргарита Симоньян неожиданно принесла свои извинения за то, что журналисты дезинформировали общество, и начала свой сюжет вот с этих слов:

ЦИТАТАМаргарита Симоньян:

«Изображать, что все идет своим чередом, а если разразится кризис — притворяться, что масштабы этого кризиса вовсе не столь велики. Разве что себя пытались переубедить те, кто утвердил официальную версию о том, что в заложниках было только 354 человека. По любому здравому размышлению, их было там с тысячу: достаточно было умножить количество классов на обычное для 1 сентября число учеников, учителей и родителей. В такие моменты обществу нужна правда…»

Скриншот анонса репортажа Маргариты Симоньян, оказавшейся одной из первых в Беслане после захвата заложников

Год спустя в интервью «Независимой газете» ведущий «Вестей недели» Сергей Брилев скажет, что «государственный канал [ВГТРК] первым поднял вопрос об ответственности власти после Беслана».

Сергей Брилев:

«Мы открытым текстом сказали, что в такие минуты обществу нужна правда, в том числе и по поводу того, сколько на самом деле людей оказалось в заложниках».

В опубликованных в 2019 году воспоминаниях Симоньян рассказала, как она узнала о трагедии в Беслане:

Маргарита Симоньян:

«15 лет назад 1 сентября мы ставили камеру в одной из сельских школ в Карачаево-Черкесии. Вместе с журналистами кремлевского пула ждали президента. Вошел [Алексей] Громов, тогдашний пресс-секретарь [президента], и сказал:

«Путина не будет — здесь рядом захватили школу».

Мы его спросили: «А что, сколько человек?» «Там ужас. Человек, кажется, 200». Поначалу ужасом казалось 200. Мы загрузились в вертолет и полетели в Минводы. Там взяли такси и поехали в Беслан».

Ее свидетельство подтвердил и нынешний руководитель Союза журналистов РФ Владимир Соловьев (тогда — спецкор программы «Время» Первого канала). Во время своей поездки в Беслан в 2018 году он передал местной газете «Жизнь Правобережья» свои бесланские фотографии и рассказывал

Владимир Соловьев:

«Шутки кончились в момент, когда нам навстречу бежал Алексей Громов, на тот момент пресс-секретарь президента, с криками, что в Северной Осетии случилось что-то страшное».

Вот так фактически первыми в Беслане оказались журналисты, входящие в президентский пул,

и именно они скоро стали главными трансляторами массовой дезинформации о событиях в Беслане.

Сам пресс-секретарь президента Громов вылетел в Москву, а на место трагедии отправил своего заместителя Дмитрия Пескова и своего советника на общественных началах Петра Васильева*, который вошел в официальный состав оперативного штаба по руководству контртеррористической операцией.

В Беслане Песков и Васильев попали, кажется, в телеобъективы всех камер, хотя и не сказали ни одного слова. Но если внимательно просмотреть видеоархив тех дней, то станет вполне понятна главная задача, поставленная перед ними. Обоих чиновников можно постоянно наблюдать рядом с конкретным кругом фигур: например,

с пресс-секретарем президента Северной Осетии Львом Дзугаевым, которому поручили страшную роль — почти три дня твердить на камеры неизменную цифру в «354 заложника»;

с министром МВД Северной Осетии Казбеком Дзантиевым,

с руководителем УФСБ по Северной Осетии Валерием Андреевым,

с советником президента РФ Асланбеком Аслахановым…

Оставаясь за спиной официально уполномоченных спикеров (в основном это были осетинские силовики), Песков и Васильев на самом деле контролировали процесс их общения с прессой. И когда, по их мнению, ситуация выходила из-под контроля, именно Песков или Васильев прерывали спикеров и уводили их от журналистов.

Советник президента РФ Асланбек Аслаханов отвечает на вопросы журналистов. В центре на заднем плане — Дмитрий Песков. Стоп-кадр. 3 сентября 2004 года

В интервью правозащитнице Марине Литвинович, опубликованном на сайте «Правда Беслана» 1 сентября 2005 года, заместитель председателя Северо-Осетинского парламента Станислав Кесаев рассказал, что

высокопоставленные чиновники из Москвы категорически запретили сообщать журналистам информацию о настоящем количестве заложников. Имена этих чиновников Кесаев не знал, но в ходе интервью по фотографии опознал Дмитрия Пескова.

Роль Пескова и Васильева в информационном сопровождении событий 1‒3 сентября подтверждает и комплексная судебная экспертиза от 24 декабря 2005 года (стр. 27):

ДОКУМЕНТИз судебной экспертизы

«В 17 часов 45 минут (1 сентября. — Е.М.), в связи с тем, что представители СМИ выходят в эфир с репортажами, основанными на непроверенных данных, решением ОШ (оперативного штаба. — Ред.) контакты с представителями СМИ возложены на [начальника УФСБ по РСО-А] Андреева В.А., [министра МВД РСО-А] Дзантиева К.Б и [пресс-секретаря президента РСО-А Дзасохова] Льва Дзугаева.

Через представителя администрации президента РФ Пескова Д.С. (выделено мной. — Е.М.) обеспечено регулярное доведение информации до представителей СМИ…»

Но ошибкой было бы считать, что именно Песков и Васильев — те самые люди, которые, по выражению Маргариты Симоньян, «утвердил[и] официальную версию о том, что в заложниках было только 354 человека».

Песков и Васильев всего лишь контролировали самый сложный участок распространения информации о событиях 1‒3 сентября — сам Беслан. Аналогичный контроль был организован и на федеральном уровне, за основными национальными СМИ. Правда, в этом случае обошлось без угроз, потому что

на уровне руководства крупнейшими российскими медиа (не важно, государственными или принадлежащими олигархам) не было даже попыток несанкционированных действий. Кроме одной.

Главный редактор «Известий» Раф Шакиров принял решение о публикации плакатных фотографий последствий бесланского штурма (в том числе трупов погибших заложников). После этого демарша на владельцев «Известий» было оказано давление, и Шакирова уволили. Как рассказал сам Шакиров в интервью радиостанции «Свобода» (позднее включена Минюстом РФ в реестр иноагентов), руководство холдинга «ПрофМедиа», куда входили «Известия», посчитало, что номер газеты, посвященный трагедии, не соответствует формату издания.

Обложка выпуска «Известий», посвященного трагедии в Беслане

Вот как описывала в 2004 году работу федерального телевидения медиааналитик «Коммерсанта» Арина Бородина:

ЦИТАТААрина Бородина:

«Подача информации на всех федеральных каналах коренным образом отличается от их работы два года назад, когда в Москве во время спектакля «Норд-Ост» на Дубровке в заложники было захвачено более 800 человек. В новостях не называют точную цифру заложников, не говорят ни о том, как произошел захват, ни о том, как террористы проникли в город Беслан, и совсем не показывают родственников захваченных в заложники и не берут у них интервью (при этом в новостях госканалов не устают повторять, как мужественно держатся близкие заложников)…»

Особо Арина Бородина акцентируется на освещении штурма:

Арина Бородина:

«Освещение российским телевидением штурма школы в Беслане было беспрецедентным по многим причинам. Впервые в дневном эфире практически в режиме реального времени зрители могли наблюдать за развитием ситуации в Беслане. Однако начала операции по освобождению заложников на российских каналах телезрители не увидели — первыми прямые трансляции начали западные компании EuroNews и Би-би-си.

Первые взрывы в бесланской школе все же прозвучали было в прямом эфире новостного выпуска НТВ, начавшегося 3 сентября в 13 часов с прямого включения спецкора Руслана Гусарова из Беслана.

И пока Гусаров пытался хоть как-то объяснить, что происходит, за его спиной метались испуганные люди, пригибающиеся от звуков массированной стрельбы. Было очевидно, что в Беслане начался настоящий бой. Тем не менее Гусарова отключили от прямого эфира, а зрителям НТВ предложили «вернуться к другим новостям на этот час».

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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