 

Депутат парламента Эстонии назвал членов правительства страны фашистами

03.09.2022, 15:40, Новости дня
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Депутат оппозиционной Центристской партии Эстонии Михаил Стальнухин назвал членов правительства страны фашистами за снос советских памятников. Его видеозаявление ранее опубликовал YouTube-канал «Портал Славия».

«Вот эти люди, память о которых хранилась на гранитных досках, некогда висевших на этой стене – они боролись с нацизмом, они боролись с фашизмом. У них был один враг, и этот враг был для всего цивилизованного мира один. И в память того, что они сделали, были в Нарве когда-то памятники», – говорит Стальнухин на фоне стены на Петровской площади, откуда были сняты плиты, передает Delfi.

По его словам, только откровенные нацисты и фашисты могут снять все, что посвящено воинам-освободителям.

«Независимо от того, кем они себя называют: демократы, либералы, реформисты, правые – как угодно. Для меня они теперь просто обычные рядовые фашисты. Они борются с теми кто боролся против нацизма. И с тем, что мы живем в стране, где официальная идеология – это идеология поддержки нацистов. К этой мысли нам еще всем предстоит привыкнуть», – отметил Стальнухин.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что кроме танка-памятника Т-34, в Нарве будут перенесены еще шесть советских монументов.

В российском МИД заявили, что власти прибалтийских государств развернули беспрецедентную, по сути близкую к фашистской, кампанию по варварскому массовому сносу памятников советским воинам-освободителям и травле и дискриминации собственного русскоязычного населения.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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