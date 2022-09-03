В Siemens Energy не подтвердили заявление Газпрома по ремонту турбин

Компания Siemens Energy AG не стала подтверждать информацию Газпрома о том, что ей негде ремонтировать турбины для трубопровода «Северный поток», сообщили в пресс-службе концерна.

«Мы не можем подтвердить заявления «Газпрома», прозвучавшие сегодня утром», – отметили в компании, передает ТАСС.

Отмечается, что заявление Siemens Energy AG по ситуации с турбинами для трубопровода, которое было сделано в пятницу, «остается в силе».

Компания же накануне заявляла, что не занимается техобслуживанием «Северного потока», но готова принять участие в технических работах. Также отмечалось, что причин для прекращения эксплуатации газопровода якобы нет.

Ранее в Газпроме сообщали, что Siemens задействована в ремонтных работах агрегата для «Северного потока», обнаруживает неисправности и готова их устранять, но ремонтировать негде.

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