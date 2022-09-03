В Минобороны предупредили об угрозе распыления химвеществ Украиной при помощи БПЛА

Киев запросил у производителя беспилотников «Байрактар» возможность оснастить дроны устройством для распыления химических веществ, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

По его словам, запрошенные Киевом беспилотники «Байрактар» с дальностью полета в 300 км, в случае оснащения дронов устройством для распыления химических веществ, создают реальную угрозу крупномасштабного применения биологического оружия на территории России, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны России.

Также Кириллов заявил, что в США были запатентованы технические средства доставки и применения биологического оружия на основе беспилотника с контейнером для зараженных насекомых.

По его словам, имеется документ № 8 967 029 на беспилотный летательный аппарат для распространения зараженных насекомых в воздухе, выданный агентством США по патентам и товарным знакам. В описании к патенту сказано, что данное устройство поможет уничтожить или вывести из строя войска противника без риска для военнослужащих США.

Ранее ударный сверхзвуковой беспилотник турецкой компании Baykar Makina презентован на авиационно-космическом фестивале Teknofest, который открылся в городе Самсун на черноморском побережье Турции.

До этого Байрактар сообщал, что строительство фабрики по производству турецких беспилотных летательных аппаратов «Байрактар» началось на Украине.

Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что завод по производству турецких беспилотников «Байрактар» на Украине, если он будет создан, сразу попадет под демилитаризацию.

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