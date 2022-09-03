 

Мнение: Горбачев подарил 30 лет мира

03.09.2022, 15:37, Разное
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Горбачев подарил 30 лет мира

Муратов, сусальный нобелевский лауреат, заявил, что «Горбачев сделал и стране, и миру невероятный подарок — он подарил нам тридцать лет мира. Без угрозы глобальной и ядерной войны».

Лживость и медийное шулерство этих утверждений не удивят никого, кто знает особенности редакционной политики и отбора материалов в Новой газете, где Муратов числится главным редактором. Вряд ли ему не известны прямые последствия разрушительного для страны и мира правления Горбачева. Перечислим лишь некоторые.
– Перманентная война между Азербайджаном и Арменией 1988- н.в. Около 30 тыс погибших, 80-100 тыс беженцев;
– Гражданская война в Таджикистане 1992-1997, по разным оценкам от 100 до 150 тыс погибших, 55 тыс сирот, свыше одного миллиона беженцев;
– Вторжение США и союзников и последующая война в Ирак в 1991-2011, переросшая в гражданскую войну в 2011-2017. Количество жертв среди мирных жителей — 1 млн 500 тыс, 3 млн потеряли кров;
– Гражданская война на Балканах в 1991-1999, включая косовский конфликт и бомбардировки Югославии, которые поставили мир на грань ядерной войны, когда КНР привела свои стратегические силы в состояние полной боевой готовности после ракетных ударов по посольству в Белграде — 160 тыс погибших, в том числе около 6 тыс мирных жителей после авианалетов по Югославии.

https://t.me/kremlinprachka/20775 – цинк

Список конечно неполный – не упомянуты 2 чеченские войны конкретно у нас в стране. Сирийская война, как самая крупная война XXI века до начала СВО, война в Йемене, 20-летняя война в Афганистане…

В общем 30 лет мира существуют лишь в головах совершенно невменяемых идиотов, вроде тех, которые обычно на Нобелевскую премию мира проталкивают.

Источник: Colonel Cassad


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