Что за чушь! – Личное мнение

Что за чушь, возопил вдруг Ксюндель прямиком из запрещённой и экстремистской фото-соцсети.

Чушь, что за чушь, вопит Ксюньдечка и всё никак не может взять себя в руки и успокоиться.



Фото: Соцсети

Чушь, по мнению Ксюнделя, в том, что бывший муж, но хороший отец их общей дочки, познакомил бы ребёнка со своей новой избранницей.

Следим, как в цирке за фокусником, за Л-логикой Ксюнделя. Прекрасная женщина (это Ксюндель) рожает ребёнка, потом её бросает муж, затем появляется новый мужик, и может и череда мужчин из Дома 2, а Ксюшка в полном своём праве приводит нового папу в дом.

Это — нормально.

А вот сейчас начинаются чудеса трансформации логики: отец ребёнка не может познакомить дочку со своей новой невестой.

Как почему? Потому что — чушь!

Маме можно, а папе нельзя, спросит ошарашенный логикой Ксюнделя наивный человек. Отвечу за Ксению: вы не понимаете, это другое!

«Очень благодарна богу, что стала здоровым во всех смыслах человеком. Я как будто долгое время жила не своей жизнью. Меня столько всего угнетало — словами не передать! А теперь у нас новая жизнь и совсем другая!»

Перевожу с домдватого на понятный русский язык: слили папочку! У нас новая жизнь, отстаньте.

Как вы считаете, насколько это правильно или неправильно?

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