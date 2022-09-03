 

CNN – Индия вошла в клуб «элитных военно-морских держав», получив второй авианосец

03.09.2022, 15:10, Разное
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ВМС Индии приняли на вооружение «Викрант» — первый в истории авианосец полностью индийского производства, передаёт CNN. Как пишет сайт канала, получив «Викрант», ставший уже вторым авианосцем в составе индийского флота, Дели вошёл в «элитную лигу военно-морских держав», имеющих более одного авианесущего судна в своём арсенале.


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Индия в пятницу вошла в «элитную лигу военно-морских держав мира» — в состав ВМС страны был введён первый авианосец отечественного производства «Викрант», передаёт CNN. 

По данным телеканала, церемония принятия корабля на вооружение прошла в штате Керала на юге страны на верфи города Кочин. В мероприятии принимал участие индийский премьер-министр Нарендра Моди, который заявил, что «Викрант» поможет Дели вновь обрести «уверенность в своих силах». 

«До сего момента авианосцы такого типа производились только развитыми странами. И сегодня Индия, войдя в эту лигу, сделала ещё один шаг к статусу развитой державы», — цитирует CNN главу индийского правительства.  

Как пишет сайт канала, получив «Викрант», который обошёлся в $3 млрд, Индия стала одной из немногих стран, имеющих на вооружении более одного авианосца или вертолётоносца и лишь третьим после Великобритании и Китая государством, за минувшие три года принявшим в строй авианосец, произведённый своими силами. 

«Викрант» — второй авианосец в составе ВМС Индии; первым является «Викрамадитья», который страна приобрела у России, напоминает обозреватель CNN.  

«Викрант», водоизмещение которого составляет около 40 тыс. тонн, несколько уступает в размерах «Викрамадитьи» и авианосцам ВМС США, Китая и Великобритании, но всё же крупнее японского, отмечает журналист. Вместе с тем аналитики высоко оценивают его огневую мощь: когда авиакрыло будет в ближайшие годы доведено до штатного состава, в него будут входить до 30 воздушных судов, включая истребители МиГ-29К и вертолёты, подчёркивает автор. 

«Индия даёт чёткий сигнал о том, что у неё есть мощь, у неё есть авианосцы — а значит, и нужная воздушная мощь, чтобы доминировать в самых удалённых районах Индийского океана», — прокомментировал ситуацию в интервью CNN военный эксперт и бывший офицер индийских вооружённых сил Аджай Шукла.   

Благодаря новому авианосцу Индия сможет играть более весомую роль на учениях, проводимых в рамках Четырёхстороннего диалога безопасности, объединяющего её с США, Японией и Австралией, подчёркивает журналист CNN.    

Главным конкурентом Индии на море считается Китай, который имеет на вооружении два авианосца и уже спустил на воду третий, гораздо более современный корабль этого типа, пишет сайт CNN. Вместе с тем, по мнению опрошенных каналом аналитиков, у Индии, несмотря на отставание от Китая и в численном, и в технологическом планах, имеется одно преимущество — гораздо более богатый опыт эксплуатации авианосцев.  

В отличие от Китая, который принял на вооружение свой первый авианосец «Ляонин» лишь в 2012 году, Индия эксплуатирует авианосцы с 1961 года, поясняет обозреватель CNN. Её первый авианосец, который страна приобрела у Великобритании, также носил название «Викрант»; он был списан в 1997 году, отмечает журналист.   

Впрочем, несмотря на такой богатый опыт, новый «Викрант», скорее всего, станет по-настоящему грозным оружием лишь через несколько лет, признаёт журналист CNN. Но для авианосцев это норма: к примеру, самый новый американский авианосец «Джеральд Форд», принятый в состав ВМС ещё в 2017-м, заступит на первое боевое дежурство только в нынешнем году, пишет автор. 


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