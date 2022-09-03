Звезда «Счастливы вместе» Дарья Сагалова впервые назвала причину ухода из кино

Дарья Сагалова, воплотившая роль Светы Букиной в сериале «Счастливы вместе», впервые раскрыла подробности своей актерской карьеры. Девушка, ведущая также семейный бизнес, объяснила причины своего ухода из кино.

36-летняя Дарья Сагалова за свою карьеру успела сняться в одном из самых популярных сериалов «Счастливы вместе», а также проявить себя как телеведущая и хореограф. Однако проработав в ситкоме с 2006 по 2013 годы, артистка ушла из проекта. При этом она осталась на волне успеха и в 2008 году в результате читательского голосования была признана самой сексуальной женщиной РФ по версии журнала «Maxim». За год до этого она участвовала в «Битве экстрасенсов» на ТНТ, что также увеличило аудиторию ее поклонников.

Покинув съемочную площадку, селебрити посвятила свою жизнь близким и ведению семейного бизнеса. От дальнейшей же карьеры в кинематографе и на телевидении Дарья Сагалова отказалась. Причиной такого неожиданного решения стало отсутствие интересных для ее творческой самореализации предложений. Роли, которые давали ей продюсеры и агенты, не достигали того уровня, который бы устраивал звезду.

Тем не менее, она не уходит из творческой среды насовсем и готова к работе, если это будет действительно стоящий внимания проект. Сценарии Дарье Сагаловой присылают постоянно, она ознакамливается с ними, однако относя себя к людям старой закалки, не готова браться за любую работу, выбирая только самое лучшее. Низкопробное кино-и теле-чтиво ее не впечатляет. Вместе с бизнесом, артистка управляет школой танцев, задействована она и на киностудии, не снимаясь в качестве актрисы. При этом в подробности вдаваться Сагалова не стала, однако, как узнали журналисты, речь идет о телевидении Италии.

Напомним, звезда сериала «Счастливы вместе» замужем за предпринимателем Константином Масленниковым. Свадьба пары состоялась в начале 2011 года, в браке родились трое дочерей, которым сейчас соответственно 11, семь лет и три года.