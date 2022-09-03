Мнение: Гимн России в школах, меньше бумажной работы для учителей и количество первоклассников

1. С 1 сентября занятия в российских школах каждую новую учебную неделю будут начинаться с исполнения государственного гимна и поднятия флага. Подобные традиции есть во многих странах, в том числе в США. Согласно опросам, большинство россиян (62%) одобряет это нововведение (ссылка):



Блогер keleg пишет по этому поводу (ссылка):

Думается, провал в советской (а потом и российской) молодежной массовой музыкальной культуре был связан в том числе и с тем, что «пение» в школах заменили на «музыку».

Русская музыкальная культура – прежде всего песенная, а в школе мы, помнится, пели один раз — на последнем уроке музыки, когда прощались с учителем. Было душевно <…> Это ж такой мощный антистресс!

Впрочем, исправляться мы уже начинаем, правда зашли с козырей, сразу с обязательного школьного хорового исполнения гимна России по понедельникам.

Интересно, как пойдет?

2. В этом году школьных учителей обещают избавить от части бумажной работы (ссылка):



Согласно закону, теперь на педагогов запрещено возлагать обязанности по составлению и заполнению каких-либо документов, кроме тех, которые внесены в соответствующий перечень Министерством просвещения. Регионам же дали право составить дополнительный перечень, но по согласованию с федеральным министерством.

3. Число первоклашек в России свидетельствует об улучшении демографической ситуации в стране в 2010-х годах (ссылка):

В этом году в российские школы пойдут примерно 2 миллиона первоклассников (120 тысяч из них — в столице). Для сравнения, в 2015 году в школу впервые пошли 1,6 млн детей.

Хорошая рождаемость на уровне 1,9 миллиона детей в год держалась лишь 5 лет, в 2012-2016 годах. Далее из-за демографического эха 1990-х пошёл спад, в 2018 году родилась лишь 1,8 миллиона детей, в в 2020-2021 годах число рождений составляло уже по 1,4 миллиона в год.

Вероятно, примерно с 2025 загруженность школ у нас начнёт заметно падать. Детские сады уже столкнулись с этой проблемой. Следующая волна демографического роста, как многие надеются, начнётся ближе к 2030.