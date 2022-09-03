Успеваемость американских школьников заметно упала после карантина

Статистика по результатам недавнего общенационального тестирования в США свидетельствует, что американские школьники заметно отстали в учёбе в период карантина и дистанционного образования, которое пришлось вводить в условиях пандемии COVID-19. Эксперты отмечают, что при этом разрыв между учащимися с высокой и низкой успеваемостью резко увеличился, а сократить его будет довольно сложно, пишет ABC News.

Согласно опубликованным сегодня результатам общенациональных тестов, американские школьники отстали в учёбе больше, чем когда-либо ещё, за период карантина во время пандемии. Давайте посмотрим на эти катастрофические результаты в цифрах.

Девятилетние ученики в среднем потеряли 5 баллов по чтению и 7 баллов по математике, если сравнить с результатами такой же возрастной группы всего 2 года назад. Это самое заметное ухудшение оценок по чтению более чем за 30 лет и первое в истории ухудшение по математике.

При этом результаты ухудшились среди учеников всех расовых групп и уровней доходов. Но в то время как ученики из числа 10 процентов тех, кто показал лучшие оценки, потеряли в среднем всего по 3 балла по математике, для тех, кто попал в нижние 10 процентов, потери составили 12 баллов. Темнокожие ученики потеряли в среднем по 13 баллов по математике, по сравнению с 5-ю баллами у белых учеников.

Эксперты говорят, что существует связь между продолжительностью дистанционного обучения и ухудшением результатов экзаменов. Девять недель — именно на такой период городские школы, в которых чаще всего учатся дети из семей с более низкими доходами и представители национальных меньшинств, продолжали дольше сохранять дистанционное обучение по сравнению с остальными. Такие данные приводятся в одном исследовании, посвящённом этому вопросу.

Эксперты в области образования говорят, что каждый балл на экзамене соответствует примерно трём неделям обучения. Так что для некоторых необходимо около 9 месяцев дополнительного обучения, чтобы наверстать упущенное.

Результаты национальных тестов до этого оставались на одном уровне примерно в течение последнего десятилетия. И хотя разрыв между учащимися с низкой и высокой успеваемостью в последнее время стал расти, однако пандемия и дистанционное обучение его резко увеличили. Педагоги говорят, что сократить вновь этот разрыв станет титанической задачей.

Дата выхода в эфир 02 сентября 2022 года.