 

Крупнейшим экономикам мира мешают глубокие разногласия

03.09.2022, 13:49, Разное
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Как и на встрече по климату ранее, съезд министров энергетики G20 не увенчался совместным заявлением из-за разногласий сторон, пишет Le Figaro. Министры из Франции и Великобритании начали свои выступления с осуждения действий РФ на Украине, обвинив Москву в дестабилизации мировых энергетических рынков, пишет издание.


AP

В пятницу в Индонезии завершилась встреча министров энергетики стран «Большой двадцатки», пишет Le Figaro. Сторонам не удалось сформировать итоговое совместное заявление из-за разногласий. Тем не менее участники обязались приложить усилия для ускорения энергетического перехода. Министр энергетики Индонезии Арифин Тасриф заявил, что Балийское соглашение — не имеющий обязательной силы документ с подробно изложенными мерами по достижению цели нулевых выбросов — был одобрен всеми членами группы, пишет издание. Также сообщается, что президент Индонезии Джоко Видодо отметил, что эта встреча предшествует саммиту G20, запланированному на ноябрь, в котором, вероятно, примет участие и президент РФ Владимир Путин. 

«Министры энергетики G20 направили рынку мощный сигнал, чтобы политические деятели приняли меры по укреплению благоприятной инвестиционной среды… и обеспечили переход к чистой, устойчивой, равноправной и инклюзивной сфере энергетики, особенно для развивающихся стран», — приводит слова Тасрифа Le Figaro. Он также добавил, что принципы, предложенные его страной в соглашении, направлены на создание условий для стимулирования инвестиций в неуглеродную энергетику.

Министры из Франции и Великобритании начали свои выступления с осуждения действий РФ на Украине, обвинив Москву в дестабилизации мировых энергетических рынков и нарушении цепочки поставок энергоносителей, пишет издание. Ранее на этой неделе представители G20 встречались для обсуждения климатической повестки, где им также не удалось принять коммюнике, — это, как отмечают в материале, отражает глубокие разногласия между крупнейшими экономиками мира.


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