 

Мнение: Вечные ценности

03.09.2022, 12:30, Разное
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Самыми безопасными валютами для сбережений россиян являются номинированные в гонконгских долларах или недавно выпущенные российскими эмитентами облигации в юанях.

«С валютами „дружественных“ стран риски меньше, но там почти нет инструментов для инвестирования кроме самой валюты», — сообщил старший аналитик управляющей компании «Альфа-Капитал» Максим Бирюков.

Безрисковые вложения в соль, сахар и спички с мылом тем более способны обезопасить сбережения россиян. В инвестиционный портфель можно добавить дрова, керосин и сушеную кору дуба. Юани – это баловство. Есть вечные ценности.

Источник: Эль Мюрид


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