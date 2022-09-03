Мнение: Вечные ценности
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Самыми безопасными валютами для сбережений россиян являются номинированные в гонконгских долларах или недавно выпущенные российскими эмитентами облигации в юанях.
«С валютами „дружественных“ стран риски меньше, но там почти нет инструментов для инвестирования кроме самой валюты», — сообщил старший аналитик управляющей компании «Альфа-Капитал» Максим Бирюков.
Безрисковые вложения в соль, сахар и спички с мылом тем более способны обезопасить сбережения россиян. В инвестиционный портфель можно добавить дрова, керосин и сушеную кору дуба. Юани – это баловство. Есть вечные ценности.
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Источник: Эль Мюрид
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