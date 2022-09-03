Немецкая Welt назвала три аргумента против репарационных претензий Польши за Вторую мировую

Польша требует от Германии €1,3 трлн в качестве репараций за ущерб, причинённый во время Второй мировой войны, пишет Die Welt. Как считает издание, есть как минимум три очевидных аргумента, на основании которых Германия может отвергнуть требования польских властей. Репарации лишь порождают новые обиды, а в истории всегда можно найти факты «против». Кроме того, по мнению автора статьи, антигерманская риторика польских властей направлена в первую очередь на собственный электорат.



AP

Вероятно, это просто совпадение: через день после того, как правительство Германии наконец достигло договорённости о выплате компенсации в размере €28 миллионов потомкам израильских спортсменов, ставших жертвами теракта во время Олимпиады в Мюнхене в 1972 году, национал-консервативная правящая партия Польши «Право и справедливость» опубликовала доклад, который долгое время был засекречен. Группа экспертов, работавших над документом, оценила ущерб, причинённый Польше нацистской Германией во время Второй мировой войны, в €1,3 трлн, пишет Die Welt.

Как отмечает издание, ключевое отличие состоит в том, что в случае с родственниками жертв мюнхенского теракта речь идёт о выплате компенсаций отдельным лицам, а Польша, в свою очередь, требует военных репараций.

Есть как минимум три очевидных аргумента, на основании которых правительство Германии может отвергнуть требования польских властей. Во-первых, «ничего хорошего репарации никогда не приносили» — ни после франко-прусской войны 1870—1871 годов, ни после Первой мировой войны. Наоборот, они лишь «порождают новые обиды».

Поэтому, считает издание, западные державы-победительницы «поступили мудро», фактически отказавшись от удовлетворения своих репарационных претензий после Второй мировой войны. Вместо этого США предоставили Германии кредиты для обеспечения развития мирного — изначально западного — государства.

Во-вторых, в отличие от индивидуальных компенсаций, репарации всегда имеют двоякий характер: с одной стороны, речь идёт о возмещении конкретного материального ущерба, а с другой — об унижении поверженного противника. Ущерб, нанесённый Польше нацистской Германией, огромен — но как произвести перерасчёт, учитывая территории, отошедшие к ней после 1945 года?

Эта дискуссия ни к чему не приводит, потому что в прошлом всегда можно найти более ранние события, говорящие не в пользу репараций. Например, территории, отторгнутые у Польши Сталиным и «компенсированные» немецкими землями в 1945 году, она «завоевала кровью» в ходе советско-польской войны 1919—1921 годов.

В-третьих, цель так называемого доклада «ни для кого не секрет»: он вообще не направлен против Германии. Скорее, «Право и справедливость» своей антигерманской риторикой пытается мобилизовать собственный электорат. Это «классически недальновидная и неправильная политика». Государства создают общее будущее. Польша нуждается в Германии как в партнёре, особенно с учётом серьёзных проблем, связанных с украинским кризисом и его вероятными политическими последствиями. «В Польше это знают все — все, кроме националистов», — подытоживает Die Welt.