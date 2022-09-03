В церемонии прощания с Горбачевым принимают участие москвичи

Как пишет корреспондент РИА Новости, на церемонию прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым уже выстроилась очередь.

Частично перекрыты выходы со станции метро “Театральная”, но доступ на церемонию прощания со стороны Копьевского переулка разрешен. Многие несут цветы.

Ожидается, что посетители церемонии смогут попасть на нее с 10 утра.