 

Собянин призвал москвичей проголосовать 9-11 сентября на выборах муниципальных депутатов

03.09.2022, 11:52, Разное
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Мэр призвал москвичей не оставаться в стороне и проголосовать на выборах за команду “Единой России” и общественной организации “Мой район”.

Собянин рассказал, что среди кандидатов в депутаты есть учителя и врачи, предприниматели и работники социальной сферы, волонтеры и активисты. Все они хорошо знают и любят Москву, подчеркнул градоначальник.

“Их готовность отстаивать интересы москвичей и содействовать развитию районов – залог того, что наш город станет еще лучше и удобнее для людей”, – написал мэр.

Он напомнил, новые станции метро, МЦК и МЦД, общественные пространства, комфортные поликлиники и многое другое стали возможны благодаря активности москвичей. Их предложения были собраны в программу “Мой район”.

Цель программы – сделать комфортным и уютным каждый район столицы, заявил Собянин. Принципы обратной связи и поддержки народных инициатив лежат в основе программы “Единой России”, добавил мэр.

Москвичи будут выбирать муниципальных депутатов с 9 по 11 сентября. Проголосуют жители всех районов города, кроме Щукина и Троицкого и Новомосковского округов.

Вместе с традиционным форматом выборы будут проходить онлайн. 26 августа, в столице состоялось тестовое электронное голосование. Специалисты проверили корректность работы всех компонентов и убедились, что интерфейс и все этапы голосования удобны и понятны пользователям и членам избирательных комиссий.


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