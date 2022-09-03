 

На Алтае предложили заменить масочный режим водочным

03.09.2022, 11:33, Разное
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В Минздраве Алтайского края предложили новый метод борьбы с резким ростом заболеваемости COVID-19.

Вместо возвращения к масочному режиму чиновники намерены ввести водочный режим, суть которого сводится к бесплатной выдаче алкогольных напитков населению.

– Наиболее эффективным способом борьбы с ковидом является ограничение контактов населения. На Алтае это сделать реально – нужно просто оставить людей дома, но ни в коем случае не путём запретов, – высказался глава ведомства Арсений Пичугин. – Если выдавать определённое количество водки, многие не будут выходить из дома неделями.

Для раздачи водки в ведомстве намерены использовать почтальонов, участковых инспекторов полиции, волонтёров и социальных работников. Обсуждается и возможность выдачи алкоголя на постах ГИБДД.

На призыв Минздрава уже откликнулись владельцы ведущих предприятий региона – некоторые перевели рабочих на четырёхдневку, другие решили прибегнуть к массовому сокращению.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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