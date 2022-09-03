Мнение: ГОСТы и нормативы

В прошлом году возникла тема изменений ГОСТов на массовые захоронения, был принят новый регламент массовых эвакуаций при наступлении чрезвычайных событий. Определенная синхронность плюс свирепствующий карантинный террор наводили на мысль, что это жжж неспроста.

Огня добавил Шойгу, сообщив про кровь из носа необходимость строительства нескольких (вроде бы пяти) городов-миллионников в тундре и вечной мерзлоте. Почти как нынешний Диксон на 500 человек, но на миллион. И таких Диксонов — много. По всему периметру Северного морского пути. Прямо у самой кромки. Логично, что возникли некоторые вопросы и даже опасения по поводу этих грандиозных планов.

Теперь мне кажется, что мы смотрели правильно, но не туда. Скорее всего, решение о конфликте с Украиной было принято достаточно давно (не позже начала 21 года, когда состоялась первая крупная концентрация войск на границе с ней. Собственно, с того момента численность войск там если и менялась, то не сильно, и в итоге все было запущено на год позже — в феврале 22).

Так вот, я думаю, что эти срочные и ничем не объяснимые изменения в ГОСТах были приняты не для граждан России. Ну, то есть, нас в конечном итоге всё это тоже должно будет коснуться, но не прямо сразу. А вот для целей успешной спецоперации подобного рода подготовка выглядит вполне логичной.

Естественно, Кремль во всех своих планах исходил из неизбежности успешного проведения и завершения военной части спецоперации. Никакой иной результат не рассматривался, у нынешних сценарное планирование отсутствует как явление, никаких планов «Б» у них никогда отродясь не бывает. «…Я понял, все исправится, когда подорожает нефть, А чё, б*я, если нет? Вот так вот раз и нет?..»

Соответственно, после успешного проведения мероприятий по денацификации обязан был встать вопрос — что делать с теми, кого не успели денацифицировать в ходе, но они так и продолжают находиться на уже освобожденной и присоединенной единодушным решением населения освобожденных территорий к России? Управлять регионами с поголовно враждебным населением — удовольствие то еще, прямо скажем. Как это бывает, показывает пример Херсонской области. С трудом нашлось несколько господ бургомистров и панов старост из местных, да и тех какие-то диверсанты регулярно вычеркивают из штатного расписания. Приходится завозить с материка.

Поэтому единственное решение — отправить нелояльный контингент строить мегаполисы на Крайний Север. Вот вам и идея Шойгу, причем понятно, почему Шойгу — одна Росгвардия со строителями-ударниками в таком количестве не справится, тут без танков и авиации никак. Ну и в этом же контексте ГОСТы — и на порядок эвакуации, и на нормы захоронений в мирное время (а какое еще время после победы? – только мирное)

Просто не удалось взять Киев за три дня. А так — новые документы вполне бы пригодились. Но как-то не срослось. А если посмотреть, как куётся победа, то скорее всего, уже и не срастется. Правда, нужно понимать, что сама по себе идея ударных строек в Заполярье крайне продуктивна. А потому если победа не случится, то уже глубинный народ из своих хтонических укрытий начнет задаваться вопросом. Вот для шибко умных все заготовки могут и пригодиться.

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