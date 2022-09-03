 

РФ возрождает военные базы, а США направляет посла — Арктика вернулась в центр геополитики

03.09.2022, 11:00, Разное
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Долгое время Арктике отводилось второстепенное место в мировой геополитике, пишет Forbes. Однако теперь многие страны обратили на неё внимание, даже далёкий от арктических льдов Китай строит крупнейший в мире ледокол. А Штаты, в свою очередь, решили направить в Арктику своего посла.


AP

26 августа Государственный департамент США объявил о создании должности посла в Арктике. Как пишет автор статьи в Forbes, это верный шаг, ведь геополитические вызовы в этом регионе становятся всё сильнее.

За доминирование в регионе США и Советский Союз боролись во время холодной войны, но потом напряжённость спала. Во время сближения Запада и РФ в 1990-е страны даже создали Арктический совет, который объединяет государства региона и помогает им координировать свою политику. Но долгое время Арктика была на вторых ролях по важности для США после Ближнего Востока и Индийско-Тихоокеанского региона.

Но теперь важность Арктики возрастает, отмечает автор статьи. Тающие льды открывают новые пути, которые могут сократить кораблям до 20 дней дороги из портов в Тихом океане до Западной Европы. К тому же регион таит в себе неизведанные запасы нефти и редких металлов, а также большое количество рыбы.

Так что неудивительно, что разные страны постарались скорее получить доступ к этим богатствам. Например, Китай назвал себя «околоарктическим государством» и стал активно инвестировать в энергетику, инфраструктуру и исследование региона. РФ объявила о планах соединить Северный морской путь с Шёлковым путём. Учитывая, что Москва и Пекин стремятся к безграничному партнёрству, автор статьи готова поспорить, что главной их целью будет как раз Арктика.

Важно также контролировать Арктику на военном уровне. Такой контроль сокращает государствам время на переброску сил, время подлёта для самолётов и ракет. Поэтому и Россия, и Китай стали агрессивнее в своих претензиях на Арктику. Например, РФ добавила новое Арктическое командование и стала возрождать советские военные объекты в регионе. Китай же строит крупнейший в мире ледокол и называет Арктику «новой командной высотой» в военном противостоянии. При этом военная активность Китая обычно происходит под флагом «научного исследования». В частности, Арктика важна для китайской альтернативы GPS — Beidou, системы, которая используется в том числе в военной сфере.

Что же сделали США: в 2019 году, например, администрация Трампа изучала вопрос, можно ли купить Гренландию у Дании. Кроме того, конгресс дал разрешение на строительство шести ледоколов. К тому же в 2020 году США решили снова открыть консульство в Гренландии.

Европа от них не отстаёт. Например, у неё тоже есть свой посол в Арктике. Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг недавно посетил канадскую Арктику. При этом на позиции альянса скажется вступление арктических государств — Финляндии и Швеции.

«Траектория внимания Запада к проблеме правильная, но нужно больше работать», — пишет Forbes. 


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