Ковиндекс снизился на 2,6 пункта

Индекс коронавируса (Covindex), измеряющий потребление наиболее популярных российских товаров в период пандемии, снизился еще на 2,6 пункта до 100,8.

РИА Новости разработало индекс на основе данных крупнейшего оператора фискальных данных “Платформа ОФД”. В него вошли семь товаров, которые пользовались повышенным спросом и стали символами пандемии коронавируса.