 

Ковиндекс снизился на 2,6 пункта

03.09.2022, 10:58, Разное
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Индекс коронавируса (Covindex), измеряющий потребление наиболее популярных российских товаров в период пандемии, снизился еще на 2,6 пункта до 100,8.
РИА Новости разработало индекс на основе данных крупнейшего оператора фискальных данных “Платформа ОФД”. В него вошли семь товаров, которые пользовались повышенным спросом и стали символами пандемии коронавируса.


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