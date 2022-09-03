 

Германия может повысить цену на газ для потребителей

03.09.2022, 10:58, Разное
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Глава немецкой энергетической компании Uniper Klaus-Dieter Maubach не исключил увеличения надбавки на газ для немецких потребителей. Это, по его словам, гарантирует надежность энергоснабжения.
В интервью телеканалу ZDF Маубах заявил: “Прежде всего, можно сказать, что газовая надбавка способствует надежности энергоснабжения”.

Пока неясно, следует ли ее увеличивать. Все зависит от рыночных цен, в данном случае на рынке газа”, – сказал он.

Маубах говорит, что если нынешние цены останутся “очень, очень высокими”, то “есть некоторый шанс, что налог на газ будет повышен”.

Чтобы поддержать импортеров газа, Германия будет взимать плату за газ в размере 2,4 евроцента за киловатт-час с октября этого года до 2024 года. В настоящее время Германия ожидает энергетического кризиса зимой из-за возможных перебоев с поставками российского газа. Роберт Хабек, министр экономики, и Клаус Мюллер (глава Федерального сетевого агентства) неоднократно призывали граждан сократить потребление электроэнергии, чтобы сэкономить деньги.


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