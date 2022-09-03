 

Глава Европейского совета раскритиковал запоздалые решения Еврокомиссии по энергетике

03.09.2022, 10:58, Разное
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Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Урсула фон дер Ляйен возглавляет Европейскую комиссию с планами по снижению цен на энергоносители. В интервью, опубликованном в газете La Stampa, он заявил, что ЕК уже давно просит представить предложения, и они срочно необходимы.

Он признал, что у стран разные ожидания и подходы, поэтому обсуждение может быть трудным. Вот почему нам необходим план, учитывающий все эти факторы. Я не думаю, что мы должны обсуждать те же темы на следующей встрече лидеров [G20] в октябре. Я хотел бы иметь конкретные предложения к октябрю Мишеля.


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