Глава Европейского совета раскритиковал запоздалые решения Еврокомиссии по энергетике

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Урсула фон дер Ляйен возглавляет Европейскую комиссию с планами по снижению цен на энергоносители. В интервью, опубликованном в газете La Stampa, он заявил, что ЕК уже давно просит представить предложения, и они срочно необходимы.

Он признал, что у стран разные ожидания и подходы, поэтому обсуждение может быть трудным. Вот почему нам необходим план, учитывающий все эти факторы. Я не думаю, что мы должны обсуждать те же темы на следующей встрече лидеров [G20] в октябре. Я хотел бы иметь конкретные предложения к октябрю Мишеля.