 

Петербуржцев возмутило возможное подорожание проезда в метро

03.09.2022, 10:50, Разное
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Стоимость жетона для проезда в метро Петербургав 2023 году может подорожать до 70 рублей, а цена проезда в наземном транспорте — до 65 рублей. По единому проездному билету стоимость поездки может вырасти до 46 рублей в метро, а в автобусах, трамваях и троллейбусах — до 43 рублей.

По данным «Делового Петербурга», сообщившего о возможных изменениях, Комтранс запросил дополнительное финансирование на 2023 год в размере 38 млрд рублей. Они должны стать дополнением к базовым 16 млрд рублей.

Проезд в общественном транспорте города постоянно дорожает, а к качеству обслуживания есть вопросы. Причем стоимость метро в Петербурге и так самая высокая в России, однако деньги горожан не идут на развитие подземки, напомнили петербуржцы в Сети.

«Ладно, я еще понимаю, если бы за эти деньги у нас метро было на уровне. Только оно же разваливается на глазах! Куда в таком случае уходят наши кровные – большой вопрос», — пишет Леонид С.

Жители города отметили, что проезд в метро Москвы дешевле, а новые станции в столице появляются постоянно. В Петербурге сроки сдачи станций периодически переносятся. Единственное, что происходит — это увеличение бюрократии под предлогом оптимизации. Жители города винят в этом команду губернатора Александра Беглова.

«В Москве хотя бы больше 3 станций в год строится! А у нас даже советское метро не могут достроить!! Только халдеев плодят на станциях метро, которых кормим!!! Спасибо Беглову», — высказался Вячеслав Т.

Петербуржцев возмутило грядущее подорожание проезда в общественном транспорте и повышение стоимости ЖКУ на фоне того, что зарплата в городе практически не растет и не индексируется из-за инфляции.

«А вот кто ответит на вопрос: чем обосновано подорожание? Чем обосновано повышение тарифов ЖКХ? Дань моде? Русские народные традиции? Зарплата в большую сторону не претерпела изменений за несколько лет», —спрашивает прочитавший новость на «Фонтанке».

Также горожане предположили: если ФСБ заинтересуется деятельностью Комтранса и его подрядчиков, то цены могут снова снизиться до адекватных.

Ранее стало известно, что «Метрострой Северной столицы» решил отказаться от работы с ночные смены. Эксперты заподозрили, что это связано с финансами, ведь оплата за ночную работу выше, чем в день. Петербуржцы переживают, что это снизит скорость метростроения в городе.


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