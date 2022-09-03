 

Нужны деньги: подруга Киркорова назвала дату возвращения на российскую сцену 73-летней Пугачевой

03.09.2022, 10:30, Разное
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“Я, конечно, ждала ее возвращения, – улыбается Гусева. – Как же наша страна без своей главной певицы?! Алла Борисовна, спасибо, что приехали! Мы вас ждали! И счастливы, что вы вернулись!”

Катя Гусева, конечно, знает, какой травле в прессе подверглась семья Аллы Пугачевой после ее отъезда из страны в феврале. Но диджей знает, почему это произошло. “Я бы не стала проецировать этот негатив на всю семью, – говорит Катя. – Никто не же травит Аллу Борисовну, ее детей Лизу и Гарри Галкиных”.

Гусева полагает, что в ближайшее время 73-летняя артистка вернется на сцену. “В этом или следующем году, думаю, нас ждет какой-то интересный релиз от Алла Пугачевой, – сообщила Катя. – Это было бы здорово! А я сразу же сделаю ремикс”.

Сама Примадонна заявила недавной, что-де не против снова запеть: “Хочу сказать честно: я уже задумалась о том, что, раз у меня сейчас такое тяжелое материальное положение, от корпоративов не буду отказываться, потому что это не концертная деятельность, это совершенно другое. Это развлечение не только для тех, кто, предположим, гуляет в этот момент. Это развлечение и для меня. И если такой случай представится, чтобы нормально жить, а не ходить с протянутой рукой, почему бы и нет?”


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