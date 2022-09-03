 

Живущий на две страны Милохин спускает деньги на аренду жилья

03.09.2022, 10:30, Разное
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Приобрести жилую недвижимость в Москве не решаются порой даже богатые, но не потому, что у них нет на это средств. Некоторые не хотят покупать квартиру из-за того, что еще не нашли квадратные метры мечты, а кто-то в этом не видит необходимости. Например, тиктокер Даня Милохин решил просто снять квартиру в столице.

20-летний парень рассказал в недавнем интервью блогеру Анастасии Ивлеевой, что уже не живет в одном доме с командой Dream Team House, а снимает “очень красивую” квартиру в Москве. Стоимость арендной платы Милохин не сообщил, но признался, что ему очень понравилось жить в большом городе.

Также Даня упомянул о съеме дома в Казахстане для участников команды, с которой он работает. Страна для проживания была выбрана не случайно. Она оказалась удобной большинству молодых людей, которые работают по всему миру. Очевидно, что зарабатывающий миллионы Милохин спускает деньги на аренду двух жилплощадей.

Стоит отметить, что покупка недвижимости – весьма ответственный шаг, который не стоит совершать в таком возрасте, в котором находится сейчас Даня Милохин, ведь могут возникнуть различные проблемы, на решение которых необходимы не только средства, но и знания, и жизненный опыт.

Ранее “Дни.ру” писали о новых законах о ЖКХ и недвижимости, вступивших в силу 1 сентября. Например, появился закон, ограничивающий размер доли в квартире до шести квадратных метров. Об этом же документе напоминает “Радио 1”.


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