«Я возьму сегодня в бой пограничный столб с собой»

Как дядя Степа Польшу попилил.

Через пару недель после нападения Гитлера на Польшу 1 сентября 1939 года СССР, не встречая сопротивления, забрал себе Западную Украину и Западную Белоруссию. В советских газетах и на почтовых марках тогда сообщалось об освобождении этих территорий «от польской оккупации».

Плакат 1939 года

Во время Польского похода Красной Армии (как писали газеты, «освободительного»), закончившегося в полном соответствии с секретными протоколами пакта Молотова-Риббентропа, художники создали для народа духоподъемные плакаты, а композиторы и поэты — специальные стихи и песни. Самая знаменитая — «Песня красных полков» — получилась у поэта Евгения Долматовского и композитора Павла Акуленко (старшего инструктора отдела художественной самодеятельности при Центральном доме Красной Армии и художественного руководителя ансамбля армейской песни и пляски).

Написана песня в сентябре 1939-го по заказу Народного комиссариата обороны. Приказ о создании спецпесни Долматовский (оба автора — поэт и композитор — участники похода) получил в Смоленске через бригадного комиссара Абрамова — за двое суток до перехода польской границы.

И боевой приказ был выполнен: ансамбль армейской песни исполнял это произведение уже при входе в Гродно.

СЛОВА ПЕСНИ

Мы идем за Советскую Родину Нашим братьям по классу помочь. Каждый шаг, нашей армией пройденный, Разгоняет зловещую ночь.

Белоруссия родная, Украина золотая, Наше счастье молодое Мы стальными штыками оградим!!! Эх, наше счастье молодое Мы стальными штыками оградим!!!

Над полями, лесами, озерами Боевые летят корабли, И свобода встает над просторами Возвращенной народу земли.

Наших братьев в беде не оставим мы, Неразрывен великий народ! Под знаменами Ленина-Сталина, Под знаменами — в дружный поход!

Польский плакат «Спасибо за освобождение Родины!», 1945 год

Когда мой тесть, не чуждый юмора фронтовик, с ехидными комментариями спел мне под трофейный аккордеон это творение, я засомневался. То ли мы за родину идем, то ли кому-то помогаем? А если помогаем, то почему себе забираем, да еще штыками ограждаем? Но тесть объяснил, что в конце тридцатых ни у кого вопросов не возникало.

Вторая мировая началась 1 сентября, когда дети идут в школу. И в этом году им много чего расскажут. А вот в СССР детям не морочили голову политикой, для них просто писали специальные стихи.

Разъяснить советским детсадовцам и младшим школьникам политику партии и правительства поручили одному из самых многообещающих поэтов того времени — Сергею Михалкову. Тем более что его дядя Степа — главный герой детворы Советской страны — вполне для этого подходил. Мы не знаем, вручил ли поэту секретный пакет с приказом бригадный комиссар, или просто позвонили из ЦК, но пришлось добродушного великана «по фамилии Степанов и по имени Степан», друга детей и животных, тоже отправить в Польский поход.

ОТРЫВОК ИЗ ЦИКЛА СТИХОВ ПРО ДЯДЮ СТЕПУ

На границе есть застава, О заставе этой — слава. Дядя Степа скоро год На заставе той живет.

Он живет на всем готовом, Он привык к порядкам новым, Он всегда стоит в строю Самым первым, на краю.

Знают лично дядю Степу Все начальники застав. Уважает дядю Степу Пограничный начсостав.

Рисунок Ин. Кеша

Цикл стихов про дядю Степу будущий автор гимнов Советского Союза и Российской Федерации писал с 1935-го (ему было тогда 22 года) по 1981-й. Когда понадобилось рассказать детям о присоединении Восточной Польши, в рекордные сроки была написана поэма «Дядя Степа в Красной Армии». Текст выше в 1940 году в «Молодом колхознике» (№ 5):

Он зеленые петлицы Носит с гордостью большой, Срочной службе на границе Отдает себя душой.

Узнаваемый михалковский четырехстопный хорей весьма живо ведет героя к захвату чужих земель.

Темной ночью, в поздний час Объявил майор приказ. В темноте на правом фланге Раздается Степин бас:

«Я готов служить народу, Нашим братьям, землякам, Чтоб навечно дать свободу Батракам и беднякам».

Наступают наши части, Отступает польский пан. Мы несем с собою счастье Для рабочих и крестьян.

Занят Львов, и взято Гродно, За спиной бойцов Столбцы. Мощной силою народной В бой бросаются бойцы.

«Польскому пану» отступать было вообще-то некуда. Несчастная Польша в очередной раз сгинула с карты, закончился ее четвертый раздел. Но детям это знать не обязательно.

В уста дяди Степы в Польше Михалков вложил фразу на все времена:

Я возьму сегодня в бой Пограничный столб с собой, И он в землю будет врыт, Где мне родина велит.

Правда, в 1949 году биографию дяди Степы пришлось подкорректировать: вставили в советский детский эпос политически правильную службу на флоте во время ленинградской блокады, а поход в Польшу, которая как бы стала нашим союзником по социалистическому лагерю, пришлось забыть.

А что Михалков? Приказали — сделал.

Но все равно — перечитайте «Дядю Степу». В наши дни так не умеют: срифмовать — пожалуйста, а вот народный персонаж создать — некому. Мелковаты…

Валерий Ширяев , обозреватель «Новой газеты»

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