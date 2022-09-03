Зачем Муцениеце бывшая свекровь? – Личное мнение

Понурой Агатке непременно следует подружиться с Шишковой. У них — много общего.



Фото: Соцсети

Довольствуются малым. Я бы даже сказала малейшим: дружбой с мамами своих бывших. И рады этому.

Так Мученица на днях выдала:

Могут быть любые отношения с бывшим мужем. Но если осталось хорошее общение со свекровью, то вы победитель по жизни. А мы как раз пришли к тому, что у нас офигенные отношения! Я ее люблю.

Ну, вы поняли, да? Пока мама Прилучного гуляет на его новой свадьбе, бывшая жена сына признаётся той в любви. Более того, называет себя победителем по жизни на том лишь основании, что бывшая свекровь продолжает с ней общаться.



Фото: Соцсети

Не маловато ли для подобного самоощущения? Общение с какой-то левой женщиной — это повод почувствовать, что ты в своей единственной, драгоценной-предрагоценной жизни — победительница?

Муцениеце, по-моему, ты путаешь понятия.

В моих глазах ты — неудачница, жалко цепляющая за остатки Павлика в твоей жизни, пусть и через его маму. То же самое делает Шишкова, которая уже лет 10 ждёт Тимати назад, намывая полы у Симоны.

Иногда, чтобы победить, нужно не удержать, а отпустить. Муцениеце, в частности, нужно отпустить Прилучного. Шишковой — Юнусова.

Никогда не поверю в то, что эти несчастные, в общем-то, тётки стали бы дружить с мамами своих бывших, если бы бывшие им были не нужны.

Цеплялись за бывших? Как именно? Чем дело кончилось?

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