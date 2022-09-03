Кардиолог: Размер талии человека влияет на работу его сердца

Заведующий кафедрой кардиологии Уральского государственного медицинского университета, профессор, заслуженный врач РФ Ян Габинский пояснил о влиянии на работу сердца человека размера его талии. При чрезмерных жировых отложениях в этой области тела может серьезно пострадать функциональность сердечно-сусудистой системы.

На работу многих органов и систем человека оказывает влияние обмен веществ. При метаболическом синдроме и ожирении вследствие его увеличиваются габариты талии. Этот процесс негативно сказывается на сердце и сосудах. По мнению кардиолога Яна Габинского, необходимо обязательно обращать внимание на утолщение жировой прослойки на животе. Вовремя принятые меры помогут избежать дальнейших ухудшений состояния здоровья.

Чтобы установить, есть ли риски для работы сердца, необходимо учитывать норму размеров талии. Для мужчин она составляет 102 сантиметра, для женщин – 88, при этом необходимо учитывать и корреляцию с ростом человека. Однако в любом случае превышение указанных критериев свидетельствует об ухудшении метаболизма.

Утолщение талии каждый может заметить благодаря так называемому «синдром ремешка», когда из-за увеличения веса и объемов приходится делать новую дырочку в ремне. Здоровую работу сердечно-сосудистой системы обеспечит контроль питания, при котором в рационе уменьшается количество жирной пищи. Также крайне важно не злоупотреблять алкогольными напитками и отказаться от курения. Не менее одного часа в сутки нужно проходить пешком, соблюдая указанные правила, можно дольше оставаться здоровым и не испытывать проблем с обменом веществ и сердца.