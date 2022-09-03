IKEA остаётся в России – компанию купил российский миллиардер

Бизнесмен Олег Дерипаска стал владельцем контрольного пакета акций компании IKEA. Как заявил миллиардер, одну из крупнейших в мире сетей по продаже мебели и товаров для дома он приобрёл исключительно для того, чтобы её продукция по прежнему была доступна в России.

Дерипска написал в своём Telegram-канале, что сам любит кухни и мебель IKEA:

– Их знаменитые фрикадельки я могу поедать по десять штук за раз. Любит «Икею» и наш средний класс, поэтому я поклялся сделать всё возможное, чтобы компания не ушла с российского рынка.

Стоимость сделки не раскрывается, но, как сообщил источник агентства Bloomberg, миллиардер заплатил за 60% акций IKEA 12 миллиардов долларов США. Несмотря на то, что месяц назад Дерипаска был включён в санкционные списки Евросоюза, сделка будет закрыта до конца года

– Дерипаска и его юристы сумели найти лазейку в санкциях ЕС и уже получили одобрение от европейского регулятора на покупку компании. Деньги у него есть, поэтому проблем быть не должно, – сообщил источник Bloomberg.

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