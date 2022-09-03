Стоит ли инвестировать в криптовалюту?

В последнее время все большую популярность набирает криптовалюта. Если говорить простым языком, то это цифровые деньги. Все чаще народ вкладывается криптовалюту, желая заработать. О том, насколько это надежный инструмент для инвестиции, рассказал бизнесмен Игорь Антонов.

По мнению предпринимателя, за цифровой валюте стоит будущее, причем оно уже наступило. “Сегодня, ввиду ситуаций, которые происходят в мире. Санкции против нашей страны и многое другое – все это отражается на всех финансовых рынках и на криптовалюте в том числе”, – говорит Антонов. Он также отметил, что большой ее плюс в том, что это тот инструмент, которым пользуются и будут пользоваться представители всех сфер: как предприниматели, так даже правительство.

“Это возможность создавать разные продукты, возможность применять ее как платежную систему, возможность инвестировать”, – заявляет бизнесмен. Предприниматель убежден, что до тех пор, пока криптовалюту не выведут на государственный уровень и не приравняют к банковским платежным системам, на ней можно будет хорошо зарабатывать. “Криптовалюта не утратила свою ценность. В нее можно инвестировать, ее можно продавать, и она будет только развиваться”, – утверждает Антонов.

Кроме того, он посоветовал людям разобраться в этой теме, поскольку те, кто разбирается в криптовалюте, смогут не только сохранить, но и приумножить деньги. Так что, по мнению бизнесмена, инвестировать в криптовалюту не только можно, но и нужно.