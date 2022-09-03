Селиванов: Вклад российских добровольцев в защиту и независимость ЛДНР невозможно переоценить

По его словам, провозглашение независимости Донецкой и Луганской народных республик, а особенно вооруженная борьба жителей региона, вызвали живой отклик в РФ. Дело в том, что эти земли боролись за свою “русскость”, за единство с большой Россией. И не удивительно, что святая традиция добровольчества продолжилась в 2014 году в ЛДНР, считает Селиванов.

“Множество моих знакомых и друзей из России, из Москвы и Санкт-Петербурга, с Дона и Кубани, а также других регионов приезжали и участвовали в добровольческих подразделениях: создавали свои формирования или вступали в те подразделения, которые создавало местное население. И во многом благодаря их вкладу и примеру сами жители Донбасса, которые поднялись на борьбу, не опустили свое оружие. Они увидели, что Россия вместе с ними и поддерживает их”, – заявил он.

Селиванов подчеркнул, что борьба Донбасса за свою независимость, начавшаяся в 2014 году, стала решающей точкой в становлении “ЧВК Вагнера”. По его мнению, все “вагнеровцы” прошли бои в ЛДНР. Бойцы структуры помогали Луганской и Донецкой народным республикам на самых тяжелых направлениях в 2014-2015 годах, и помогают сегодня в рамках спецоперации.

“Вклад всех русских добровольцев и воинов ЧВК в независимость ЛНР и ДНР, в защиту Донбасса невозможно недооценить. И сегодня окрепшая “ЧВК Вагенра” является для многих примером боевой эффективности. Русские добровольцы выросли из небольших групп в целые батальоны. Они помогают ЛНР и ДНР”, – добавил он.

Алексей Селиванов обратил внимание, что в настоящее время продолжается борьба не только за Донбасс. По его словам, это борьба за Россию. Лучшие русские люди, такие как добровольцы, понимали это еще 8 лет назад. Именно поэтому они поддержали ЛНР и ДНР в 2014 году, и поддерживают СВО сегодня.