 

Жилой дом, спортзал, ясли – в Германии участились нападения на места для беженцев

03.09.2022, 8:15, Разное
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В районе Грюнау в немецком городе Лейпциг участились нападения на учреждения, предназначенные для защиты беженцев, пишет Süddeutsche Zeitung. Недавно неизвестные облили зажигательной смесью фасад дома, где проживают мигранты из Сирии, Афганистана, Грузии и Украины, и подожгли её. Схожие инциденты произошли в местных яслях, куда беженцы водят своих детей, а также спортивном зале. В немецком МВД происходящее назвали «тревожным сигналом».


AP

Над яслями в лейпцигском районе Грюнау весит надпись: «Добро пожаловать», рассказывает Süddeutsche Zeitung. Это дружелюбное приветствие адресовано украинским беженцам, которые оставляют здесь своих детей. Но теперь желтоватые пятна на входной двери напоминают, что здесь рады далеко не всем. Несколько дней назад неизвестные устроили тут пожар. Вандализм в этом районе — обычное явление, но за расследование случая с яслями взялись службы государственной охраны, так как в последнее время здесь участились нападения на учреждения, предназначенные для защиты беженцев.

Недалеко от яслей стоит красное панельное здание, продолжает немецкое издание. Во времена ГДР здесь жили иностранные контрактные рабочие из Вьетнама, в 90-ые годы — синти и рома. Сегодня здесь находятся беженцы из Сирии, Афганистана, Грузии и Украины. Снаружи здание патрулирует охранник. Но в последние дни бдят и жители дома. В прошлую пятницу неизвестные облили фасад здания зажигательной смесью и подожгли её. Это было 26 августа, годовщина погромов в районе Лихтенхаген в немецком городе Росток. В 1992 году правые радикалы подожгли там приют для беженцев. Местные жители им аплодировали.

После поджога в Грюнау у того самого красного панельного здания прошла демонстрация против расизма с участием 1300 человек. На произошедшее тут же отреагировал министр внутренних дел Армин Шустер. Он назвал инцидент «тревожным сигналом» и велел тщательнее охранять дома, где проживают беженцы. Следователи из земельного уголовного розыска сейчас ищут следы ДНЕК на месте преступления, а также изучают записи с камер наблюдения. Из свидетелей пока никто не откликнулся. Полиция также расследует другой инцидент, произошедший в спортзале в районе Грюнау. Правоохранительные органы подозревают, что там тоже был совершён поджог. Неизвестно, руководствовались ли злоумышленник политическими мотивами, но на фоне территориальной и временной близости к другим нападениям, этого исключать нельзя. Спортзал относится к 100 школам, которые также посещают дети беженцев.  


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