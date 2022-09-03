Глава МАГАТЭ: мы видели следы военных действий вокруг ЗАЭС, в том числе на ее зданиях

По возвращении из Украины Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси на пресс-конференции в Венском аэропорту заявил, что физическая целостность ЗАЭС нарушена из-за обстрелов. Он рассказал о результатах визита членов Миссии на станцию, сообщил, что шесть инспекторов временно остались на АЭС, но в дальнейшем на постоянной основе их будет двое.

Рафаэль Гросси лично возглавил миссию на ЗАЭС, в состав которой вошли еще 13 экспертов. В четверг члены Миссии смогли посетить эту крупнейшую в Европе атомную электростанцию, которая подвергалась в последние недели неоднократным обстрелам. Свой визит на ЗАЭС Гросси назвал «первоначальным».

По его словам, осмотр продлился всего несколько часов, но «сделать удалось немало». «Наша работа – это инспектирование АЭС», – сказал глава МАГАТЭ, добавив что для этого важно побывать на объекте.

На станции остались, как сообщил Гросси, шесть экспертов МАГАТЭ.

«Я заявил в Киеве и на пути на станцию в Запорожье, да и будучи на станции, что мы установим там постоянное присутствие двух экспертов», – добавил Рафаэль Мариано Гросси.

Он сказал, что пока рассказывает о ситуации на станции как бы «с высоты птичьего полета» и будет «использовать цвета светофора» – красный, желтый и зеленый для некоторых общих оценок.

Физическая безопасность ЗАЭС

«Что касается физической безопасности станции, то здесь, безусловно, красный цвет. Мы видели следы военных действий вокруг станции, повреждения на зданиях. Физическая целостность станции нарушалась несколько раз», – подчеркнул глава МАГАТЭ.

Система ядерной безопасности

Что касается работы систем ядерной безопасности, то были некоторые сбои в связи с повреждением кабелей и систем передачи информации, но Гросси сказал, что «использовал бы желтый сигнал для описания состояния этих систем».

Персонал станции

Говоря о работе персонала, глава МАГАТЭ заявил, что на станции сложилась беспрецедентная ситуация. На этой украинской АЭС, оккупированой российскими войсками, находятся украинские операторы и профессиональные эксперты и там есть российские ядерные эксперты и военные.

«Я бы не обозначил эту ситуацию совсем красным цветом, потому что станция продолжает работать на профессиональном уровне в условиях, если я могу так выразиться, «модуса вивенди». Они работают вместе, обслуживают два реактора, действующие сейчас, в том числе и пятый, который пару дней тому назад отключался, а теперь снова действует.

Внешнее электроснабжение

Глава МАГАТЭ подчеркнул, что крайне важно обеспечивать внешнее снабжение станции электроэнергией, отметив, что это необходимо для поддержания охлаждения. Он сказал, что вчера убедился в том, что на станции в рабочем состоянии находятся два электрогенератора.

Гросси отметил, что ЗАЭС – крупнейшая АЭС в Европе, «это – громадное предприятие, ему требуется немало запасных материалов». Как он выяснил на месте, с этим проблем нет.

Во вторник Рафаэль Мариано Гросси проведет брифинг для членов Совета Безопасности ООН.

ЗАЭС оккупирована российскими войсками с начала марта. Она расположена в городе Энергодар в северо-западной части Запорожской области, на Каховском водохранилище у левого берега реки Днепр. Днепр впадает в Черное море, которое, в свою очередь, несет воды в Средиземное море. Сегодня ЗАЭС находится под контролем России, однако на ней работает украинский персонал. На Запорожской АЭС находятся шесть из 15 ядерных реакторов Украины. Два из них действуют.