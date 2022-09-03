Просила охрану о помощи: Анастасия Заворотнюк стала жертвой нападения разъяренного мужа

Российская актриса Анастасия Заворотнюк три раза выходила замуж. Каждый роман актрисы тянет на отдельный сериал с изменами, интригами, страстями и тяжелым расставанием.

С первым мужем, немецким бизнесменом Олафом Шварцкопфом Анастасия Заворотнюк прожила всего год. После развода он с теплом и нежностью говорил о ней.

От второго супруга, бизнесмена Дмитрия Стрюкова Анастасия Заворотнюк родила двух детей Анну и Майкла. Но когда карьера актрисы пошла в гору, семья стала разваливаться. Муж ужасно ревновал ее ко всем подряд, что только усугублялось после публикаций в СМИ о ее интрижках. Скандалист заявлялся к ней на съемки сериала “Моя прекрасная няня” и проекта “Танцы со звездами” и пытался контролировать каждый шаг.

В 2006 году в паре произошла крупная ссора , повлекшая развод. В один из вечеров Стрюков решил выяснить отношения с Заворотнюк и преследовал ее автомобиль за рулем своей машиной. Погоню заметили в СМИ, пресса караваном следовала за ними. В итоге пара остановилась и устроила драку, пишет РИА ФАН.

Анастасия Заворотнюк выбежала из машины и просила охрану помочь ей, но Дмитрий уже схватил ее за верхнюю одежду и тряс изо всех сил.

“Дима меня и не думает отпускать, колошматит”, – писала в своей книге “Начало” Анастасия Заворотнюк.

Кадры мерзкой драки Заворотнюк с мужем облетели все СМИ.