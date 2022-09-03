“Живу с альфонсами”: разведенка Бородина взорвалась после вопроса о любовнице бывшего

После развода с бизнесменом Курбаном Омаровым российская телеведущая Ксения Бородина стала реже говорить о личной жизни. Звезда устала от постоянных сплетен и пересудов и стала более закрытой.

Однако совсем все скрыть не получается. В ее соцсетях так или иначе появляется информация о личном. На днях Бородина устроили блиц-опрос, в котором решила ответить на вопросы поклонников. Ее спросили, сможет ли Курбан Омаров познакомить дочь с новой возлюбленной. На это Бородина возмутилась.

“Однозначно нет! Зачем? В чем полезность этого для ребенка? Спать с ее отцом, пока мама Теоны была на работе! Пока у нас была семья. А теперь давайте знакомиться? Что за чушь, он сам то ее редко видит, почти никогда еще и надо чтобы 3 лица были”, – ответила Бородина.

Также ее спросили, почему она пришла к тому чтобы не показывать личную жизнь. На это Бородина ответила, что устала.

“Совсем не показывать не получается, какие-то кусочки вы видите, но это правильное решение, больше ничего не афишировать, потому что я устала, что мусолят меня и мои отношения уже 20 лет. За это время приписывали кучу романов, которых и не было в помине. Жалкий стереотип, что живу с альфонсами”, – отметила Бородина.

В заключение она написала, что ей теперь больше нравится жить спокойно, а не доказывать вечно свою правоту и оправдываться в СМИ после слухов.

Напомним, Ксения Бородина развелась с Курбаном Омаровым развелась после шести лет брака в 2021 году.